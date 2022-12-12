Icon

ديوانية المعرفة تناقش “الاستثمار في المملكة.. فرص وتطلعات” Icon إدارة الأزمات بـ إمارة مكة: تجنبوا الأنفاق واستخدموا الطرق البديلة Icon أجواء شتوية متوقعة في المأكل والمشرب والملبس طوال 90 يومًا Icon تعليق الدراسة غداً في مكة وبحرة والجموم والكامل Icon السجن 20 عاماً و500 ألف ريال غرامات لــ 5 متهمين بغسل أموال Icon الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة السابعة حتى صباح الغد: البسوا ولبّسوا عيالكم Icon تكليف عبداللطيف بن محمد العبداللطيف رئيساً لـ المرئي والمسموع Icon وزير الطاقة: المجهود الجماعي لأوبك+ هو المحقق لما نسميه معجزة في 2020 Icon الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل Icon الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم بالمسجد الحرام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
العالم
حصاد اليوم
حصد 4 جوائز أوروبية مرموقة 

مثلث الحزن Triangle of Sadness فيلم الجوائز والمفاجآت

2022-12-12 الساعة 2:56
مثلث الحزن Triangle of Sadness فيلم الجوائز والمفاجآت
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

حصد فيلم Triangle of Sadness على 4 جوائز أوروبية مرموقة وكان منهم جائزة أفضل فيلم في أوروبا، وأفضل ممثل للنجم لزلاتكو بوريتش.

وقالت مجلة The Wrap الفنية إنه بالنسبة للمخرج روبين أوستلوند، فإن جزءًا لا يتجزأ من وظيفته كمخرج هو مشاهدة فيلمه مع الجماهير ثم الإجابة على أسئلة الجمهور بعد ذلك، وكانت الصدمة الأكبر التي أثارت حيرة وتساؤلات الجمهور هو: ماذا حدث في نهاية الفيلم؟

قد يهمّك أيضاً
Img

تجارب فريدة وزيارات مليونية في موسم الرياض

Img

مواطن يحضر حفل تخرج زوجته بعد وفاتها بأيام

معضلة إنسانية

وتابعت المجلة: انتهى الفيلم بمناقشة معضلة إنسانية من خلال اللحظات الأخيرة لبطلة الفيلم.

 

قصة فيلم Triangle of Sadness

يدور فيلم Triangle of Sadness في إطار من الدراما والكوميديا أيضًا، حيث يتلقى الزوجان كارل ويايا اللذان يعملان في عروض الأزياء دعوة على متن يخت فاخر، لكن يغرق اليخت وينتهي الأمر بالجميع على سطح جزيرة بعيدة، ومن هنا تنشأ المتاعب في رحلة البقاء على قيد الحياة.

ويتبع الفيلم شخصياته وهم على الجزيرة، ومن بين المجموعة عارضتا أزياء وخادمة فلبينية في منتصف العمر تدعى أبيجيل، كانت وظيفتها على اليخت تنظيف المراحيض، لكن في الجزيرة هي العضو الوحيد في المجموعة الذي يعرف كيف يصطاد أو يشعل النار، ومن ثم، فهي تجلس على قمة التسلسل الهرمي الاجتماعي ويحتاج الجميع إلى إطاعة أمرها إذا أرادوا تناول الطعام.

من خلال ما سبق نجد أن العبد هو السيد الآن، فكيف ستتغير النفوس البشرية بعد أن نُزعت منها سلطاتها، أو منُحت إليها قوة بعد ضعف لم تكن بالحسبان؟

موعد صدور الفيلم 

صدر الفيلم بالفعل في أكتوبر الماضي، وحصد جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي، وهو متاح الآن على بعض منصات البث المباشر.

مخرج الفيلم 

المخرج هو روبين أوستلوند وتُقارن أعماله بأعمال مخرجين آخرين من أمثال كريستوفر نولان ودينيس فيلنوف وستيفن سبيلبرغ، لكن على هؤلاء الثلاثة فإن النوع المفضل لديه هو سبر أغوار النفس البشرية عبر الكوميديا.

وقال أوستلوند: كانت شخصية أبيجيل مهمة جدًا بالنسبة لي، نحن نعيش في عالم يسيء فيه الناس استخدام السلطة، ولكن الأشخاص الذين يتعرضون للإساءة، يرثون هذا السلوك أيضًا، وبالتالي أصبحت أبيجيل سيدة اللعبة.

ينتهي الفيلم بمناقشة معضلة إنسانية كبيرة، حيث سيتعين على أبيجيل اتخاذ قرار سيغير كل شيء، فبعد أن اكتشفت هي وصديقتها يايا طريقًا سينقذ الجميع من الجزيرة، تلتقط حجرًا وتمشي باتجاه صديقتها، وإما أنها ستسقط الحجر على الأرض، وتفقد موقعها على الجزيرة، أو ستضرب شخصًا عزيزًا عليها وتحافظ على منصبها.

حبكة فيلم Triangle of Sadness وأبطاله 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار جدة مستمرة للغد وسببها منخفض الشمال
السعودية اليوم

أمطار جدة مستمرة للغد وسببها منخفض الشمال

السعودية اليوم
وفاة 20 شخصًا بعد فحوصات كورونا خاطئة...
صحة وطب‎

وفاة 20 شخصًا بعد فحوصات كورونا خاطئة...

صحة وطب‎
صفع زميلته فاشتعلت المعركة بالأيدي والكراسي بالبرلمان...
غرائب

صفع زميلته فاشتعلت المعركة بالأيدي والكراسي بالبرلمان...

غرائب
منجزات وتوجهات طموحة من محمد بن سلمان...
السعودية اليوم

منجزات وتوجهات طموحة من محمد بن سلمان...

السعودية اليوم
كلية الملك فهد الأمنية تستقبل الدورة الـ...
السعودية اليوم

كلية الملك فهد الأمنية تستقبل الدورة الـ...

السعودية اليوم
ليونيل ميسي يتحدث عن كواليس علاقته مع...
الرياضة العالمية

ليونيل ميسي يتحدث عن كواليس علاقته مع...

الرياضة العالمية
ميسي يمنح الأرجنتين التقدم بالشوط الأول
الرياضة

ميسي يمنح الأرجنتين التقدم بالشوط الأول

الرياضة
وظائف بمستشفى قوى الأمن بالرياض
حصاد اليوم

وظائف بمستشفى قوى الأمن بالرياض

حصاد اليوم