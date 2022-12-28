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يمكن مشاهدته بالمنظار أو التصوير

مثلث سماوي للمريخ ونجم الدبران وعنقود الثريا في سماء جدة

2022-12-28 الساعة 12:03
مثلث سماوي للمريخ ونجم الدبران وعنقود الثريا في سماء جدة
المواطن - فريق التحرير

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نشرت الجمعية الفلكية بجدة صورة تظهر مثلثًا سماويًّا للمريخ ونجم الدبران وعنقود الثريا.

وقالت الجمعية في تغريدة لها على موقع تويتر: إن مساء اليوم الثلاثاء شهد انتظام كوكب المريخ ونجم الدبران وعنقود الثريا في مثلث سماوي إلا أن الثريا غير مشاهدة بالعين المجردة من داخل المدن.

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يمكن مشاهدته بالمنظار أو التصوير

ولفتت الجمعية إلى أنه يمكن مشاهدة هذا العنقود بواسطة المنظار أو التصوير، مشيرة إلى أن الصورة تظهر نجم دبران على اليمين، والمريخ على اليسار، وفي الأعلى عنقود الثريا.

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