مثلث سماوي للمريخ ونجم الدبران وعنقود الثريا في سماء جدة

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نشرت الجمعية الفلكية بجدة صورة تظهر مثلثًا سماويًّا للمريخ ونجم الدبران وعنقود الثريا.
وقالت الجمعية في تغريدة لها على موقع تويتر: إن مساء اليوم الثلاثاء شهد انتظام كوكب المريخ ونجم الدبران وعنقود الثريا في مثلث سماوي إلا أن الثريا غير مشاهدة بالعين المجردة من داخل المدن.
ولفتت الجمعية إلى أنه يمكن مشاهدة هذا العنقود بواسطة المنظار أو التصوير، مشيرة إلى أن الصورة تظهر نجم دبران على اليمين، والمريخ على اليسار، وفي الأعلى عنقود الثريا.