مجلة أمريكية: انتصار دبلوماسي جديد لـ السعودية والإمارات 

سلطت مجلة U.S. News الأمريكية، الضوء على الدور الذي لعبته القيادة السعودية والإماراتية بشأن الوساطة في صفقة تبادل السجناء بين روسيا وأمريكا.

وقال التقرير: ما حدث بين واشنطن وموسكو يمكن وصفه بمصطلح الانتصار الدبلوماسي الجديد للسعودية والإمارات، حيث أبرزت الصفقة أهمية الدور الذي تلعبه قيادتا البلدين الشقيقين، السعودية والإمارات، في تعزيز الحوار بين جميع الأطراف.

وتابع التقرير: قاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الإمارات، محمد بن زايد، جهود الوساطة لضمان الإفراج عن نجمة كرة السلة الأمريكية، بريتني غرينر، والمواطن الروسي فيكتور بوت، في صفقة تبادل سجناء مع أمريكا وروسيا.

وصلت غرينر إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي بطائرة خاصة قادمة من موسكو بعد إطلاق سراحها من قبل السلطات الروسية وفي المقابل جاء فيكتور بوت المُلقب بتاجر الموت على متن طائرة خاصة أخرى قادمة من واشنطن بعد أن أفرجت عنه الولايات المتحدة.

ثقة متبادلة

وقال تقرير المجلة الأمريكية إن نجاح جهود الوساطة يمثل انعكاسًا واضحًا للصداقة والثقة المتبادلتين بين البلدين وأمريكا وروسيا، كما يبرز أهمية الدور الذي تلعبه قيادتا البلدين الشقيقين في تعزيز الحوار بين جميع الأطراف.

وتابع: حققت السعودية انتصارًا دبلوماسيًا سابقًا في سبتمبر الماضي بشأن تأمين الحرية للمقاتلين الأجانب الذين تم أسرهم في أوكرانيا، وتحقق الآن، انتصار دبلوماسي ثانٍ مع الإمارات.

ثقل دبلوماسي عالمي

واختتم التقرير قائلًا: عكست الوساطة السعودية الإماراتية إلى أي مدى تتمتع البلدان بالثقل الدبلوماسي والسياسي العالمي اللازم لتعزيز الحوار بين جميع الأطراف.