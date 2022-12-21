مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض الإنجازات المحققة ضمن محاور الرؤية

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي.
واطّلع المجلس خلال اجتماعه على عدد من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال التقرير الشامل لرؤية المملكة العربية السعودية (2030) لفترة الربع الثالث من العام الجاري (2022)، وتضمن العرض استعراضاً للإنجازات المتحققة ضمن محاور الرؤية والأهداف الاستراتيجية ذات العلاقة، ونظرة شاملة على أداء برامج تحقيق رؤية المملكة (2030) إضافة إلى تحليل لأهم التحديات والفرص المستقبلية.
وناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط في شأن أبرز المؤشرات ذات العلاقة بالاقتصاد الوطني، وأهم المؤشرات الاقتصادية الدولية.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.