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للعمل في مدينة الرياض

مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

2022-12-28 الساعة 1:32
مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر حسابه الرسمي للتوظيف  (لينكدإن)، عن توفّر وظائف شاغرة  في عددٍ من التخصصات للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– محلل تخطيط وتطوير أول المفوض السامي
Senior HC Planning and Development Analyst
المؤهلات و الخبرات:
  • درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة
  • يفضل الحصول على مؤهلات معتمدة من جمعية إدارة الموارد البشرية (SHRM SCP) أو محترف في الموارد البشرية (PHR) أو معهد تشارترد للأفراد والتنمية (CIPD) أو أي شهادة أخرى معادلة.
  • المتطلبات الأساسية للغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة (أساسي)
  • خبرة 6 + سنوات من الخبرة ذات الصلة
  • خبرة في استراتيجية HC ، تصميم المنظمة ، مشاركة الموظفين ، ثقافة الشركة
  • يفضل الخبرة السابقة في قطاع التأمين أو قطاع الرعاية الصحية أو القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية
المهام الوظيفية:
  • المساعدة في تطوير إستراتيجية ولوحة معلومات المفوض السامي مع الأخذ في الاعتبار القدرات والمتطلبات الحالية واستراتيجية CCHI وضمان التواصل ومراقبة التقدم
  • قم بتقييم محركات عبء العمل المجمعة لتحديد ما إذا كان يتم استخدام الموارد بشكل أقل / مفرط لكل قسم
  • المشاركة في تطوير الخطة السنوية للقوى العاملة بالديوان بالتنسيق مع جميع الإدارات التنفيذية لتلبية احتياجات المجلس من القوى العاملة.
  • قم بمراجعة الهيكل التنظيمي لـ CCHI باستخدام مبادئ التصميم التنظيمي والمعايير التي تضمن وجود المتطلبات وخطوط الإبلاغ
  • تطوير خطط الترحيل والاتصال لتسهيل رسم الخرائط ودمج الموظفين في الهيكل الجديد
  • تأكد من أن الأوصاف الوظيفية (JDs) ، والعائلات الوظيفية (JFs) ، والكفاءات يتم تحديثها بناءً على الهيكل التنظيمي لتحديد متطلبات الوظيفة والمهارات
  • تطوير هيكل الدرجات وجدول الرواتب لـ CCHI بالتنسيق مع الاستشاريين بما يتماشى مع أفضل الممارسات لتحقيق القدرة التنافسية للسوق من حيث المكافأة.

طريقة التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).

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