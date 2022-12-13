مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

أعلنت مجموعة الشايع الدولية توفر شواغر وظيفية بالرياض (رجال / نساء) في مجال المطاعم، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة: – طاهٍ مبتدئ.

– طباخ تجهيز.

– مساعد طباخ.

– طاقم خدمة.

– مقدم طعام. موقع العمل: – في أحد المطاعم التالية (تشيزكيك فاكتوري – تكساس روود هاوس- بي اف تشانغز – ريزينج كينز – شيك شاك – بينك بيري). قد يهمّك أيضاً ولي العهد: المواطن السعودي أعظم ما تملكه المملكة للنجاح رئيس الوزراء الأردني يصل إلى الرياض المتطلبات: 1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. 2- مبادئ باللغة الإنجليزية. 3- يفضل من لديه خبرة في مجال الطبخ والمطاعم. المزايا والحقوق الوظيفية: – راتب أساسي – بدل سكن – بدل نقل. – تأمين طبي. – عمولات شهرية – دورات تطويريه وتدريبية. – بطاقة تخفيض للموظف وبطاقتين للأهل أو للأصدقاء على العلامات التجارية والمطاعم التابعة للشركة. ملاحظة: – الوظائف فقط بمدينة الرياض. موعد التقديم: – التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/05/19هـ الموافق 2022/12/13م. طريقة التقديم: – تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

[email protected]