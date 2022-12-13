مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

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– طاهٍ مبتدئ.
– طباخ تجهيز.
– مساعد طباخ.
– طاقم خدمة.
– مقدم طعام.
– في أحد المطاعم التالية (تشيزكيك فاكتوري – تكساس روود هاوس- بي اف تشانغز – ريزينج كينز – شيك شاك – بينك بيري).
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- مبادئ باللغة الإنجليزية.
3- يفضل من لديه خبرة في مجال الطبخ والمطاعم.
– راتب أساسي – بدل سكن – بدل نقل.
– تأمين طبي.
– عمولات شهرية
– دورات تطويريه وتدريبية.
– بطاقة تخفيض للموظف وبطاقتين للأهل أو للأصدقاء على العلامات التجارية والمطاعم التابعة للشركة.
– الوظائف فقط بمدينة الرياض.
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/05/19هـ الموافق 2022/12/13م.
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
[email protected]