مجموعة العليان توفر 19 وظيفة في 4 مدن

أعلنت مجموعة العليان عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 19 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في (الرياض، جدة، الدمام، الجبيل)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مندوب مبيعات.

– مساعد مدير التخطيط المالي.

– محاسب أول.

– مشرف الخدمات.

– مُحلل مالي.

– أمين الصندوق (كاشير).

– تنفيذي مبيعات أول.

– مسؤول أول الفعالية التنظيمية.

– مدير الاستدامة.

– مدير تخطيط العمليات.

– مهندس ما بعد البيع.

– محاسب.

– مساعد تقني (ثانوية).

– ميكانيكي ثاني.

– أخصائي مشتريات.

.. وأخرى.

أماكن العمل:

– (الرياض، جدة، الدمام، الجبيل).

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا