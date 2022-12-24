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عقب رفع سياسة زيرو كوفيد

محارق الجثث في الصين مكتظة بعد عودة كورونا بشراسة

2022-12-24 الساعة 10:00
محارق الجثث في الصين مكتظة بعد عودة كورونا بشراسة
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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اكتظت محارق الجثث في الصين بسبب رجوع انتشار فيروس كورونا، عقب رفع سياسة زيرو كوفيد، حيث أفادت التقارير بأن المسؤولين لم يعد باستطاعتهم حرق جميع الموتى وفقًا للتقاليد الصينية.

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وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تكافح بكين مع أول موجة من كوفيد-19 بعد التخفيف من إجراءات القيود، وأصبحت أقسام الطوارئ في المدن والبلدات الصغيرة في جميع أنحاء بكين مكتظة.

تقارير الحكومة الصينية

وفي المقابل، أبلغت الحكومة الصينية عن سبع وفيات فقط نتيجة كورونا، منذ 7 ديسمبر، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 5241 شخصًا.

ولفتت التقارير البريطانية، إلى أن الكثير من السكان الصينيين لا يصدقون هذه الأرقام، حيث قال أحد متعهدي الجنازات إن محارق الجثث يغمرها الموتى.

وتابع: نحن نعمل ليل نهار، لكن لا نستطيع حرقها جميعًا.

وفي المقابل، توقع الخبراء حدوث ما بين مليون ومليوني حالة وفاة في الدولة العام المقبل، وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن طريقة بكين في إحصاء الموتى، والتي وصفتها بالمضللة، ستزيد من عدد القتلى الحقيقي.

وهناك ما يصل إلى 250 مليون شخص أصيبوا بفيروس كوفيد في أول 20 يومًا من شهر ديسمبر الحالي في الصين، وفقًا لتقديرات المسؤولين الغربيين.

وكشف سون يانغ، نائب مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، عن أحدث الأرقام قائلًا إن 37 مليون شخص أصيبوا يوم الثلاثاء الماضي وحده.

ويعتقد المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن 18%  من السكان قد أصيبوا، بعد أن لغت بكين سياسة صفر كوفيد المثيرة للجدل الشهر الماضي.

محارق الجثث في الصين مكتظة بعد رفع سياسة زيرو كوفيد

انعكاس الوضع على العالم

ويُذكر أن بكين قد أبقت معدلات الوفيات منخفضة للغاية، لكنها فشلت في رفع معدلات التطعيم خاصة بين كبار السن، وهذا له عواقب على الدولة، وذلك مع ارتفاع معدلات الوفيات والاضطرابات السياسية، وينعكس ذلك أيضًا للعالم، مع مخاطر متغيرات جديدة واضطرابات محتملة في سلسلة التوريد.

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