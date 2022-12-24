Icon

الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره Icon 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح Icon المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم Icon فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض Icon تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك Icon نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي Icon بدء تصاريح المخيمات في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات Icon صورة فضائية.. نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم Icon بدء صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
العالم
حصاد اليوم
عقب رفع سياسة زيرو كوفيد

محارق الجثث في الصين مكتظة بعد عودة كورونا بشراسة

2022-12-24 الساعة 10:00
محارق الجثث في الصين مكتظة بعد عودة كورونا بشراسة
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

اكتظت محارق الجثث في الصين بسبب رجوع انتشار فيروس كورونا، عقب رفع سياسة زيرو كوفيد، حيث أفادت التقارير بأن المسؤولين لم يعد باستطاعتهم حرق جميع الموتى وفقًا للتقاليد الصينية.

قد يهمّك أيضاً
Img

شاحن كمبيوتر يثير ذعرًا ونيرانًا داخل طائرة

Img

توقعات بانخفاض الحرارة بعدة مناطق.. ارتدوا الملابس الثقيلة

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تكافح بكين مع أول موجة من كوفيد-19 بعد التخفيف من إجراءات القيود، وأصبحت أقسام الطوارئ في المدن والبلدات الصغيرة في جميع أنحاء بكين مكتظة.

تقارير الحكومة الصينية

وفي المقابل، أبلغت الحكومة الصينية عن سبع وفيات فقط نتيجة كورونا، منذ 7 ديسمبر، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 5241 شخصًا.

ولفتت التقارير البريطانية، إلى أن الكثير من السكان الصينيين لا يصدقون هذه الأرقام، حيث قال أحد متعهدي الجنازات إن محارق الجثث يغمرها الموتى.

وتابع: نحن نعمل ليل نهار، لكن لا نستطيع حرقها جميعًا.

وفي المقابل، توقع الخبراء حدوث ما بين مليون ومليوني حالة وفاة في الدولة العام المقبل، وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن طريقة بكين في إحصاء الموتى، والتي وصفتها بالمضللة، ستزيد من عدد القتلى الحقيقي.

وهناك ما يصل إلى 250 مليون شخص أصيبوا بفيروس كوفيد في أول 20 يومًا من شهر ديسمبر الحالي في الصين، وفقًا لتقديرات المسؤولين الغربيين.

وكشف سون يانغ، نائب مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، عن أحدث الأرقام قائلًا إن 37 مليون شخص أصيبوا يوم الثلاثاء الماضي وحده.

ويعتقد المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن 18%  من السكان قد أصيبوا، بعد أن لغت بكين سياسة صفر كوفيد المثيرة للجدل الشهر الماضي.

محارق الجثث في الصين مكتظة بعد رفع سياسة زيرو كوفيد

انعكاس الوضع على العالم

ويُذكر أن بكين قد أبقت معدلات الوفيات منخفضة للغاية، لكنها فشلت في رفع معدلات التطعيم خاصة بين كبار السن، وهذا له عواقب على الدولة، وذلك مع ارتفاع معدلات الوفيات والاضطرابات السياسية، وينعكس ذلك أيضًا للعالم، مع مخاطر متغيرات جديدة واضطرابات محتملة في سلسلة التوريد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

  • عبدالله لاركو

    اللهم اجرنا من هادا الفيروس القاتل و الخطير بسلامة يارب العالمين إنك على كل شيء قدير
    اللهم أخرجنا من هادا الوباء القاتل وخلف لنا منه خيران وسلامان في القريب العاجل يارب العالمين إنك على كل شيء قدير
    سبحان ربي كربي العزة عما يسيفون وسلاة وسلام والحمد لله رب العالمين

إقرأ المزيد

لقطات لنفس الأماكن في تبوك مع فارق...
السعودية اليوم

لقطات لنفس الأماكن في تبوك مع فارق...

السعودية اليوم
خالد عبدالعزيز: السنغال منتخب المحترفين وبدون ماني
الرياضة

خالد عبدالعزيز: السنغال منتخب المحترفين وبدون ماني

الرياضة
خطوات تجديد الجواز الإلكتروني عبر أبشر وأسئلة...
السعودية اليوم

خطوات تجديد الجواز الإلكتروني عبر أبشر وأسئلة...

السعودية اليوم
أجواء خلابة في جدة بعد توقف الأمطار
السعودية اليوم

أجواء خلابة في جدة بعد توقف الأمطار

السعودية اليوم
مبابي بعد خسارة مونديال 2022: سنعود
الرياضة

مبابي بعد خسارة مونديال 2022: سنعود

الرياضة
تعليم جدة يودع أكثر من 3.5 مليون...
السعودية اليوم

تعليم جدة يودع أكثر من 3.5 مليون...

السعودية اليوم
حريق في محول محطة لتحويل الكهرباء بالدمام
السعودية اليوم

حريق في محول محطة لتحويل الكهرباء بالدمام

السعودية اليوم
أمر ملكي بترقية وتعيين 14 قاضيًا بديوان...
السعودية اليوم

أمر ملكي بترقية وتعيين 14 قاضيًا بديوان...

السعودية اليوم