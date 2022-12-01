محافظ صندوق الاستثمارات يحصل على جائزة أبانا للإنجاز 2022

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، منح ياسر الرميان، محافظ الصندوق، جائزة منظمة أبانا للإنجاز لعام 2022.

وقال الصندوق في بيان له على موقع تويتر، اليوم الخميس: منحت منظمة أبانا الأمريكية معالي الأستاذ ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، جائزتها للإنجاز لعام 2022، خلال حفل أقيم في مدينة نيويورك، تكريمًا لريادته في مجال الخدمات المصرفية والتمويلية ونجاحه في تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

نتائج مرتفعة

جدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة أعلن مؤخرًا عن إتمام إجراءات الحصول على قرض بقيمة 17 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 63.75 مليار ريال سعودي) لمدة تصل إلى 7 سنوات، حيث يُعد القرض المجمع الأكبر من نوعه من حيث الحجم والمدة والأول من نوعه في عدد المؤسسات المالية العالمية المشاركة فيه.

وقد حاز الصندوق على نتائج مرتفعة في التصنيف الائتماني لأول مرة من وكالتي موديز وفيتش للتصنيف الائتماني في فبراير 2022؛ ممّا يعكس الجدارة الائتمانية للصندوق وجودة محفظته الاستثمارية، كما يعمل الصندوق على تطوير أوجه التعاون بين المحافظ الاستثمارية لخلق قيمة استراتيجية وتشغيلية، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز المركز المالي وفقاً لاستراتيجية التمويل لديه، حيث تتمثل مصادر تمويل أعمال الصندوق واستثماراته في أربعة موارد أساسية، التي تشمل زيادة رأس المال عن طريق الدولة، والأصول المملوكة للحكومة التي تحوّل ملكيتها للصندوق، والقروض وأدوات الدين، والعوائد المبقاة من الاستثمارات.