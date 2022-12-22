محاكاة افتراضية للحالة المطرية على منطقة مكة وسواحلها

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نشر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، محاكاة افتراضية للتوقعات الأولية من النموذج العددي السعودي للحالة المطرية على منطقة مكة المكرمة وسواحلها اليوم الخميس وغدًا الجمعة.
🎥| محاكاة افتراضية للتوقعات الأولية من النموذج العددي السعودي للحالة المطرية على منطقة #مكة_المكرمة وسواحلها اليوم #الخميس وغدا #الجمعه.#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/l1f4y6nkgwقد يهمّك أيضاً
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) December 22, 2022
ونشر المركز الوطني على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، فيديو للمحاكاة الافتراضية تزامنًا مع ارتفاع كمية معدلات الأمطار التي شهدتها منطقة مكة المكرمة خلال 24 ساعة.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.
كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، في حين لا يستبعد ظهور السحب الرعدية على مناطق جازان، عسير والباحة.
وتتوقع الأرصاد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة (الطائف)، الحدود الشمالية، الجوف والمنطقة الشرقية .