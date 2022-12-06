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محاكمة حفيد مؤسس الإخوان في جنيف بتهمة الاغتصاب

2022-12-06 الساعة 12:09
محاكمة حفيد مؤسس الإخوان في جنيف بتهمة الاغتصاب
المواطن - متابعة

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أفاد مكتب النائب العام السويسري، أمس الاثنين، أنه تجري محاكمة حفيد مؤسس جماعة الإخوان طارق رمضان بتهمة الاغتصاب، العام المقبل، أمام قضاء جنيف في سويسرا، في وقائع تعود إلى أكثر من 14 عامًا، وفق ما ذكر مكتب النائب العام السويسري، الاثنين.

التفاصيل

وأضاف المتحدث أوليفييه فرانسي قائلًا: إن النيابة العامة تؤكد تقديم لائحة الاتهام وإحالة رمضان للمحاكمة أمام محكمة الجنايات لمحاكمته بتهمة الاغتصاب والإكراه الجنسي، مؤكدًا بذلك معلومات نشرها التلفزيون السويسري العام.

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من المعروف أن المتهم (60 عامًا) هو حفيد مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا، وتتهمه المدعية، التي أطلق عليها في الإعلام اسم بريجيت، باستدراجها إلى فندق في جنيف مساء 28 أكتوبر 2008، وقالت: إنها تعرضت لممارسات جنسية عنيفة مصحوبة بالضرب والشتائم.

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