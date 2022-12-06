محامو آمبر هيرد: توجد أخطاء لا تحصى بمحاكمة جوني ديب

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قرر فريق المحاماة التابع للممثلة الأمريكية، آمبر هيرد، رسميًا، الاستئناف في قضية التشهير التي رفعها جوني ديب، حيث قال إنه يعتقد أنه يوجد أخطاء عديدة ارتُكبت في المحاكمة الشهيرة السابقة.
وقال الفريق القانوني: هناك حجج تم رفضها كدليل مثل الاتصالات بين هيرد وبعض الأطباء.
وكان ديب قد رفع في الأصل دعوى قضائية مقابل 50 مليون دولار في مارس 2019، زاعمًا أن مقال هيرد في صحيفة واشنطن بوست يتهمه بارتكاب العنف المنزلي وكلفته عشرات الملايين من الدولارات.
وحصل بطل سلسلة أفلام Pirates of the Caribbean في يونيو الماضي على 15 مليون دولار كتعويض، بعد أن تبين أن آمبر هيرد هي المسؤولة عن التشهير به في مقالتها.
وفي الوقت نفسه، حصلت آمبر هيرد في ذات المحاكمة على مليوني دولار كتعويض وجدت هيئة المحلفين أن ديب مسؤول عن التشهير بها كذلك.
وقبل المحاكمة الشهيرة، خسر نجم هوليوود جوني ديب دعوى تشهير رفعها في بريطانيا ضد صحيفة ذا صن، لكنه ربح دعوى مماثلة ضد زوجته السابقة آمبر هيرد في المحاكم الأمريكية.