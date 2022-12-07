محام يوضح المدة بين إيقاف الخدمات والقبض على المدين

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كشف المحامي والمستشار القانوني أمجد الجهني، عن المدة بين إيقاف الخدمات والقبض على الشخص المدين أو المنفذ ضده، موضحًا أنها تتم بعد إصدار أمر التنفيذ خلال 5 أيام وفقًا لما نصته المادة 34.
#صباح_السعودية | ما هي المدة بين إيقاف الخدمات والقبض؟ وهل يتم السجن بعد إيقاف الخدمات؟ المحامي والمستشار القانوني أمجد الجهني يوضح ذلك. #قناة_السعوديةقد يهمّك أيضاً
— قناة السعودية (@saudiatv) December 7, 2022
وقال الجهني خلال مداخلة مع برنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة “السعودية”، إن المادة 34 تنص على أنه بعد إصدار أمر التنفيذ خلال 5 أيام، يتم إبلاغ المدين أو المنفذ ضده، وإذا سدد قبل الأمر يعفى من الرسوم. وأضاف “وفي حال لم يسدد تطبق المادة 46 ويتم إيقاف الخدمات”.
ولفت الجهني إلى أنه في حال كان المبلغ أقل من مليون ريال فهناك مهلة لمدة 6 أشهر ويكون الحبس جوازًا بشكل تقديري للقاضي حيث يتبع المصلحة، بينما في حال كان المبلغ أعلى من مليون بعد 6 أشهر يكون السجن وجوبيًا بعد طلب المنفذ.