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على غرار مأساة ريان المغربي

محاولات حثيثة لإنقاذ طفل سقط في بئر

2022-12-08 الساعة 8:56
محاولات حثيثة لإنقاذ طفل سقط في بئر
المواطن - فريق التحرير

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تسابق فرق الإنقاذ الهندية الزمن لانتشال طفل عمره 8 سنوات سقط في بئر ضيقة، بعمق 121 مترًا في إحدى المناطق النائية، على غرار مأساة الطفل ريان في المغرب.

إنقاذ الطفل

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن الطفل الهندي تانماي ساهو، سقط في البئر بينما كان يلعب في أحد حقول قريته الواقعة بولاية مدهيا برديش، وهو موجود على عمق 16 مترًا 55 قدمًا.

وأفادت بأن قوة الاستجابة للكوارث بالولاية هرعت من أجل إنقاذ الطفل، وتم إمداده بالأكسجين حتى يظل قادرًا على التنفس.

تعثر العمليات

وأكدت فرق الإنقاذ أن عملية إخراج الطفل تعثرت واستغرقت وقتًا، نظرًا لوجود كثيف للصخور في المنطقة.

وصرح والد الطفل تانماي ساهو، بأن ابنه سقط في البئر الثلاثاء الماضي، حوالي الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، فيما بدأت عملية الإنقاذ بعد نحو ساعة تقريبًا.

ويشارك في العملية نحو 500 شخص بينهم مسؤولو إنقاذ وعناصر من الشرطة والجيش، وقالت السلطات إن الظروف الجوية تعرقل عملية الإنقاذ.

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