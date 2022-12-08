محاولات حثيثة لإنقاذ طفل سقط في بئر

ولي العهد: المواطن السعودي أعظم ما تملكه المملكة للنجاح ولي العهد يوجه الوزراء والمسؤولين بتنفيذ برامج ومشاريع تنموية واجتماعية الملك سلمان يعلن عن ميزانية 2023 بإيرادات تريليون و130 مليار ريال سلطان بن سلمان يُدشن كُتيبًا حول تجربة بنك الرياض في توظيف ذوي الإعاقة السعودية تسجل فائضًا ماليًا في 2022 بقيمة 102 مليار ريال بموافقة الملك سلمان.. مشاركة 3 أئمة في الخطابة بالحرمين الشريفين الرئيس الصيني يصل الرياض.. وفيصل بن بندر في مقدمة مستقبليه أمطار وسحب رعدية وبرد وسيول على 6 مناطق ترقب وثقة وتفاؤل قبل إقرار موازنة السعودية 2023 رصد 12 حالة عبث في فئة فردي دق لون المجاهيم بمهرجان الإبل
تسابق فرق الإنقاذ الهندية الزمن لانتشال طفل عمره 8 سنوات سقط في بئر ضيقة، بعمق 121 مترًا في إحدى المناطق النائية، على غرار مأساة الطفل ريان في المغرب.
Les sauveteurs en Inde font la course contre la montre pour sauver un garçon de huit ans, Tanmay Sahu, qui est coincé dans un puits depuis plus de 16 heures.قد يهمّك أيضاً
Tanmay jouait dans un champ lorsqu'il est tombé dans le puits mardi soir. pic.twitter.com/TFIaAv66qa
— Claire L. (@ClaireCatholic) December 7, 2022
وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن الطفل الهندي تانماي ساهو، سقط في البئر بينما كان يلعب في أحد حقول قريته الواقعة بولاية مدهيا برديش، وهو موجود على عمق 16 مترًا 55 قدمًا.
وأفادت بأن قوة الاستجابة للكوارث بالولاية هرعت من أجل إنقاذ الطفل، وتم إمداده بالأكسجين حتى يظل قادرًا على التنفس.
وأكدت فرق الإنقاذ أن عملية إخراج الطفل تعثرت واستغرقت وقتًا، نظرًا لوجود كثيف للصخور في المنطقة.
وصرح والد الطفل تانماي ساهو، بأن ابنه سقط في البئر الثلاثاء الماضي، حوالي الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، فيما بدأت عملية الإنقاذ بعد نحو ساعة تقريبًا.
ويشارك في العملية نحو 500 شخص بينهم مسؤولو إنقاذ وعناصر من الشرطة والجيش، وقالت السلطات إن الظروف الجوية تعرقل عملية الإنقاذ.