محظوظة أغاني عبدالحليم في مسرحية حبيبتي من تكون

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أعلن موسم الرياض 2022 عن عرض محفوظة أغاني عبدالحليم حافظ في مسرحية حبيبتي من تكون.
من هي محظوظة أغاني عبدالحليم؟ 👀
الإجابة في مسرحية "حبيبتي من تكون" البانورامية الباهرة 😍
احجز تذكرتك 🎟https://t.co/CmQTI8f78i#موسم_الرياض pic.twitter.com/RVHh3Xdk9H
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) December 9, 2022
وقال موسم الرياض في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: من هي محظوظة أغاني عبدالحليم؟
وتابع: الإجابة في مسرحية حبيبتي من تكون البانورامية الباهرة.
كما نشر موسم الرياض مقطعًا غنائيًّا من المسرحية.
يتميز موسم الرياض في نسخته الجديدة بـ15 منطقة، كل واحدةٍ لها بطابع ترفيهي خاص، ومن أبرزها منطقة بوليفارد وورلد التي تضم ثقافات وأجواء عدة دول حول العالم، تتمثل في أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، إضافةً إلى فينيسيا الإيطالية، حيث ستقدم كل هذه الدول تجاربها من خلال المطاعم والأسواق والفنون.
وتضم منطقة بوليفارد وورلد أكبر بحيرة صناعية في العالم، حيث يتاح للزوار التمتع فيها بركوب الغواصات لأول مرة في مدينة الرياض، كما يمكن الاستمتاع بعدد من الفعاليات المميزة، مثل قرية كومبات، وقرية سوبر هيرو، وتجربة أكبر سفير في العالم، إضافةً إلى تلفريك يتيح التنقل بين المنطقة وبين بوليفارد رياض سيتي، بطاقة استيعابية تصل إلى 3 آلاف زائر كل ساعة.