محكمة تركية تقضي بسجن رئيس بلدية إسطنبول غريم أردوغان

قضت محكمة تركية، اليوم الأربعاء، بحبس رئيس بلدية إسطنبول المعارض، إمام أوغلو، لمدة عامين و7 أشهر ومنعه من ممارسة العمل السياسي وذلك بسبب إهانته مسؤولين ووصفهم بـ”الأغبياء”.

حظر سياسي

وحسب قناة “العربية”، قد يقود هذا الحكم إلى فرض حظر سياسي على رئيس البلدية في حال تأييده من قبل المحكمة العليا.

من جانبه، أكد محاميه أنه سيستأنف ضد الحكم الذي صدر بحق موكله، وهو ما يعني أنه سيبقى في منصب رئيس البلدية لكنه بات مستبعدُا من الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل في يونيو 2023.

أول تعليق

بدوره، قال إمام أوغلو في أول تعليق على قرار المحكمة “لا يمكن لأحد أخذ السلطة التي يتم منحها من قبل الناخبين”.

وخلال جلسة استماع سابقة في نوفمبر الماضي، طالب المدعي العام السجن لمدة تتراوح بين 15 شهرًا إلى أربع سنوات بحق إمام أوغلو، بتهمة إهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات.

غريم أردوغان

يذكر أن أكرم إمام أوغلو يعتبر من النجوم الصاعدين في سماء السياسة التركية، وينتمي إلى جيل الشباب نسبيًا بعكس قيادة حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه ويتزعمه كمال كليجدار أوغلو البالغ من العمر 71 عامًا.

في مارس 2019 اقتنص أوغلو منصب رئيس بلدية إسطنبول معقل حزب أردوغان بعدما هزم بن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية بفارق نحو 14 ألف صوت.