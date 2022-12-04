محلل بالأرصاد يتوقع استمرار الحالة المطرية من الاثنين للخميس

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توقع المحلل في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، استمرار الحالة المطرية على المملكة من الاثنين إلى الخميس، مضيفا أن فصل الشتاء سيتميز بالدفء.
فيديو | "حالة الطقس" .. استمرار الحالة المطرية على المملكة من الاثنين إلى الخميس.. وفصل الشتاء يتميز بالدفء#برنامج_اليوم pic.twitter.com/9IEGIBZQghقد يهمّك أيضاً
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) December 4, 2022
وقال عقيل العقيل، خلال برنامج “اليوم” عبر قناة “الإخبارية”، إن الرياح الجنوبية الدافئة والرطبة يقابلها رياح شمالية مما يساعد على حالة من عدم الاستقرار، وكذلك تعمد المنخفض الجوي من سطح الأرض.
وتابع العيل، أن الأمطار متوقعة اليوم على الحدود الشمالية ومنها محافظة رفحاء وما جاورها، وبعض أجزاء القطاع الشمالي الشرقي في حفر الباطن وبعض أجزاء القصيم، لافتا إلى دخول “موسم المربعانية” منذ الخميس الماضي ودرجات الحرارة في الشمال ستلامس “الصفر”.
فيديو | دخول "موسم المربعانية" منذ الخميس الماضي ودرجات الحرارة في الشمال ستلامس "الصفر"#برنامج_اليوم pic.twitter.com/JI63mYgAvc
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) December 4, 2022