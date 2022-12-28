محلل طقس: أهل جدة قد يسمعون صلوا في رحالكم الليلة

كشف محلل الطقس والمناخ الدكتور عبدالله بن أحمد الجازع، أن أهالي محافظة جدة من المتوقع أن يسمعوا صلوا في رحالكم الليلة بسبب التكونات المطرية والتقلبات التي تشهدها معظم مناطق المملكة.

تكونات مطرية

وحذر الجازع في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” أهالي الباحة والطائف من بدء التكونات المطرية منذ الصباح.

ودعا أهالي محافظة جدة إلى أخذ الاحتياطات منذ الساعة الثانية ظهرًا في الجنوب والشرق والساعة 5 مساء عند البحر بزاوية جنوبية، لافتًا إلى أنه عند صلاة العشاء قد يؤذن المؤذن (صلوا في رحالكم) بعلم الله وقدرته.

تقلبات جوية

وحذر المركز الوطني للأرصاد في وقت سابق، أهالي منطقة مكة المكرمة من تقلبات جوية تبدأ من غد الخميس إلى السبت المقبل، حيث من المتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

وتشمل الحالة كلًا من (العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، خليص، بحرة، الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان، الخرمة، المويه، ورنية).

وأشار إلى أن التأثيرات المصاحبة هي تساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، أتربة مثارة، تدني الرؤية، وارتفاع الموج.

متابعة حالة الطقس

وكثفت أمانة العاصمة المقدسة رسائلها التوعوية المتعلقة بالإجراءات الوقائية تحسبًا لحالة الطقس المتوقعة على العاصمة المقدسة، وحفاظًا على سلامة السكان والزوار من المخاطر الناتجة عن مياه الأمطار.

وتضمنت التنبيهات ضرورة متابعة حالة الطقس وتحذيرات المركز الوطني للأرصاد والجهات الرسمية عن الحالة المطرية بشكل مستمر، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والبقاء في المنازل عند هطول الأمطار الغزيرة، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة.