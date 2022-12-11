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بعد إصابة الشهراني في مباراة الأرجنتين

محمد العويس يعتذر لـ ياسر الشهراني في أول لقاء بينهما

2022-12-11 الساعة 8:39
محمد العويس يعتذر لـ ياسر الشهراني في أول لقاء بينهما
المواطن - محمد سمعه

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأول لقاء حدث بين الحارس محمد العويس وزميله في المنتخب السعودي، ياسر الشهراني بعد عودة الأخير من الإصابة.

وكان العويس تسبب دون قصد في إصابة الشهراني خلال مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022 بقطر.

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وقام العويس بتقبيل رأس الشهراني والاطمئنان عليه، كأنها رسالة اعتذار من الحارس لزميله بعد أن تسبب دون قصد في إصابته.

وخضع الشهراني لعمليتين جراحيتين في الفترة الأخيرة لكي يتماثل للشفاء.

جدير بالذكر أن الشهراني من المتوقع لغيابه لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أشهر، بعد إصابته في عظام الوجه خلال مباراة الأرجنتين.

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