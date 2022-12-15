محمد العويس يغيب عن مواجهة الباطن

سيغيب الحارس محمد العويس عن مباراة فريقه الهلال غدًا أمام الباطن في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بسبب الإصابة.

إصابة محمد العويس

وكان الهلال أعلن مساء اليوم الخميس عن إصابة محمد العويس بآلام في العضلة الخلفية منعته من إكمال المران.

وسيواجه الهلال فريق الباطن غدًا في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة في الجولة التاسعة على ملعب “الملز”.

وقبل مباريات الغد الجمعة، يتواجد نادي الشباب في صدارة دوري روشن برصيد 2 نقطة، يليه التعاون ثانيًا برصيد 20 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 19 نقطة، الاتحاد رابعًا برصيد 18 نقطة، الهلال خامسًا برصيد 17 نقطة، ضمك سادسًا برصيد 16 نقطة، الطائي في المركز السابع برصيد 15 نقطة، الفتح ثامنًا برصيد 12 نقطة، الاتفاق تاسعًا برصيد 10 نقاط، أبها في المركز العاشر برصيد 10 نقاط.

وفي المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري السعودي يتواجد نادي الرائد برصيد 9 نقاط، الوحدة في المركز الـ12 برصيد 7 نقاط، الفيحاء في المركز الـ13 برصيد خمس نقاط، العدالة في المركز الـ14 برصيد 4 نقاط، الخليج في المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط، الباطن في المركز الـ16 برصيد نقطة واحدة.

وتُستكمل مباريات الجولة الـ9 غدًا بإقامة 3 لقاءات، حيث ستكون المباراة الأولى بين فريقي أبها والطائي وتنطلق في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.