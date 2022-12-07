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مراجعة وتحديث الإستراتيجيات والبرامج تتم بصفة دورية

ولي العهد: ميزانية 2023 تركز على مرحلة تسريع تحقيق النتائج

2022-12-07 الساعة 11:40
ولي العهد: ميزانية 2023 تركز على مرحلة تسريع تحقيق النتائج
المواطن - الرياض

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أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أن ميزانية عام 2023م تأتي استمرارًا لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث تركز على مرحلة تسريع تحقيق النتائج.

وقال ولي العهد بعد إعلان ميزانية 2023 اليوم الثلاثاء: إن الحكومة نجحت في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي وإشراك القطاع الخاص في رحلة التحول، موضحًا أن مراجعة وتحديث الإستراتيجيات والبرامج والمبادرات والإجراءات تتم بصفة دورية للتأكد من فاعليتها، وتصحيح مسارها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

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مجالات الإنفاق:

وذكر أن الحكومة بالإضافة إلى مجالات الإنفاق عمومًا، تنفذ عددًا من المبادرات الرئيسة التي ستسهم في تعزيز دور القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي ستساعد على تحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 2030، مستندة على مكامن القوة التي حباها الله لهذه البلاد؛ من موقع إستراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربي وإسلامي.

سلاسل الإمداد العالمية:

وأشار ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، التي ترسخ دور المملكة بصفتها حلقة وصل رئيسة، تعزز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية التي ستسهم في تجاوز التحديات التي تؤثر في كفاءة الاقتصاد العالمي ونموه، وأكد أن المملكة ستستمر خلال العام القادم وعلى المديين المتوسط والطويل في زيادة جاذبية اقتصاد المملكة كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنويع الاقتصاد عن طريق تطوير القطاعات الواعدة.

 

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