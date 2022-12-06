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أثناء عودته إلى مصر

محمد رمضان يرقص مع مضيفة بداخل طائرة خاصة

2022-12-06 الساعة 6:34
محمد رمضان يرقص مع مضيفة بداخل طائرة خاصة
المواطن - متابعة

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نشر الفنان المصري محمد رمضان، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو أثناء توجهه إلى طائرة خاصة للعودة إلى مصر، بعد المشاركة في حفل افتتاح الميدل بيست ضمن فعاليات موسم الرياض.

رقص مع المضيفة

وظهر محمد رمضان في مقطع فيديو نشره على حسابه بتطبيق “إنستجرام”، مستعرضًا الطائرة الخاصة التي تنقله.

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كما ظهر وهو يرقص مع مضيفة الطائرة، على أغنيته الشهيرة “السلطان”.وعلق رمضان على الفيديو قائلًا: “العودة إلى المنزل”.

كما شارك جمهوره أيضًا بصور له من داخل الطائرة، ليتفاعل معه الجمهور ومتابعوه. وقال أحد متابعي محمد رمضان: “نمبر1 حبيب قلبي”، وأضافت أخرى: “ملك الأزياء والإطلالة المتميزة”، وتابع آخر “اللي مافيش منه في العالم نمبر1”.

وكان محمد رمضان أحيا في وقت سابق حفل افتتاح الميدل بيست، السبت الماضي، في المملكة على هامش فعاليات موسم الرياض، وسط حضور عدد كبير من الجمهور.

موسم رمضان

على جانب آخر، يخوض محمد رمضان، دراما رمضان 2023 بمسلسل “العمدة” الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.

ومسلسل “العمدة” يجمع محمد رمضان بكل من زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، طارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين.

وفي سياق مختلف، حددت محكمة جنح أكتوبر، يوم 20 ديسمبر الجاري، لنظر دعوى الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان، بسبب اتهامات بالسب والقذف في حقه.

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