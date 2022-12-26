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قفزة من الهليكوبتر

محمد صلاح يثير فضول متابعيه بفيديو جديد

2022-12-26 الساعة 10:11
محمد صلاح يثير فضول متابعيه بفيديو جديد
المواطن - فريق التحرير

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أثار نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، حيرة متابعيه بفيديو جديد يُظهره على وشك القفز من طائرة هليكوبتر.

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فيديو جديد

نشر صلاح مقطع فيديو قصيراً بخاصية الـstory عبر حسابه في إنستجرام، حيث ظهر داخل استوديو تصوير جالسًا بمدخل الطائرة المروحية وعلى وشك القفز، فيما يهتف البعض من أسفل “ما تخافش يا صلاح.. نط يا صلاح.. يلا يا صلاح..” لتشجيعه على القفز.

وأثار المقطع حيرة متابعي “الفرعون المصري” المحبوب حول ما إذا كان المقطع جزءاً من حملة دعائية أم من مسلسل درامي أم فيلم سينمائي.

حملات دعائية

وقد شارك الملك المصري، كما تلقبه جماهير ليفربول الإنجليزي، في العديد من الحملات الدعائية لشركات وبيوت أزياء، إلا أنه لم يشارك أبداً في أي أعمال درامية سواء بالسينما أو التلفزيون.

يُذكر أن محمد صلاح لديه 55 مليون متابع على إنستجرام”، حيث يعكف على مشاركة متابعيه صوراً لتدريباته ولقطات من حياته اليومية مع أسرته، وكذلك بعض المقاطع من الحملات الدعائية التي ينتظرها المتابعون بشغف لمتابعة أخبار نجمهم المحبوب.

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