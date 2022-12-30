محمد عبده يؤدي العرضة وسط استقبال حافل بالعلا

تداول مواطنون مقطع فيديو للفنان محمد عبده وهو يؤدي العرضة، وسط استقبال حافل في مدينة العلا.

محمد عبده يؤدي العرضة

أظهر المقطع الفنان محمد عبده وهو ممسك سيفًا، وسط استقبال حافل بالأغاني.

وعبر محمد عبده عن سعادته في الفيديو، فيما استقبله الحضور مرددين: هلا يا هلا الله يحيي.

حفل محمد عبده بالقاهرة

يذكر أن الفنان محمد عبده يشارك بحفل ضمن حفلات رأس السنة 2023 في أحد فنادق القاهرة غدًا السبت 31 ديسمبر الجاري، وتعد هذه المرة الأولى التي يحيي فيها النجم الكبير حفل رأس السنة في مصر.

ويأتي حفل عبده في رأس السنة 2023، عقب تحسن حالته الصحية وخروجه من المستشفى مؤخرًا، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.