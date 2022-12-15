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أشاد بالحراك الثقافي السعودي

محمد هنيدي يصور فيلمه الجديد في السعودية

2022-12-15 الساعة 8:57
محمد هنيدي يصور فيلمه الجديد في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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كشف الفنان المصري محمد هنيدي، عن تحضيره لفيلم جديد سيصور بالكامل في السعودية خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما أعلن هنيدي عن عودته للدراما بمسلسل مكون من 25 حلقة سيبدأ تصويره في يناير 2023. جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة “مراحل الكوميديا في العالم العربي” التي أقيمت بمعرض جدة للكتاب.

حراك في المملكة

وأشاد هنيدي خلال اللقاء بالحراك الثقافي السعودي، مثمنًا جهود وزارة الثقافة في النهوض بالسينما والإبداع من خلال إقامة مهرجانات الأفلام واستقطاب كبار الفنانين الأجانب والعرب، مما يسهم في صقل المواهب الحالية وإبراز مواهب جديدة سواءً في مجال الكوميديا أو في مجال الرعب، وغيرها من المجالات، بحسب “العربية”.

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وبيّن هنيدي أنه استلهم الكوميديا الحقيقية من الفنان نجيب الريحاني، ومنها الكوميديا السوداء التي تقترب من هموم الناس، لافتًا إلى أن الممثل الكوميدي على منصات التواصل الاجتماعي يختلف كثيرًا في عمله عن الممثل في الأفلام والمسلسلات ذات الطابع الكوميدي، حيث إن ممثلي التواصل يعتمدون على المقاطع الصغيرة والسريعة.

وأضاف هنيدي أن “تاريخ الكوميديا قديم، ويعتمد على فكاهة الشعوب نفسها، وفي عصرنا هذا تعتبر مزدهرة جدًّا، لكثرة المواقف التي تُبنى من خلالها المشاهد الفكاهية، فالكوميديا لها شكل واحد لا يختلف بين المجتمعات، ولكن تختلف في اللهجة”.

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