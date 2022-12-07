محمية طبيعية على المريخ قد تكون ملجأ البشر

اقترح عالم بيئة فكرة مستقبلية حول استعمار البشر للمريخ، تقضي بوضع نظام بيئي شبيه بالأرض داخل فقاعة مغلقة بالهواء على سطح المريخ.

تفاصيل النظام البيئي

وبحسب عالم البيئة، ستشمل المحمية الطبيعية خارج كوكب الأرض (ETNR) داخل الفقاعة، نظامًا بيئيًّا شبيهًا بالأرض تبلغ مساحته 50 فدانًا مع الأشجار والأراضي الرطبة والتيارات الهوائية والضغط الجوي، الذي سيكون بمثابة ملجأ للبشر مع تزويدهم بالطعام والمواد الخام.

ورأى بول سميث، وهو مدرس في قسم الهندسة المدنية بجامعة بريستول، الفكرة كبديل لاستصلاح كوكب المريخ بالكامل، حيث قد يستغرق تحويل كوكب المريخ هذا ما يصل إلى 100 مليون سنة.

يعيشون على الأرض

وبحسب ورقة بحثية نشرت في مجلة International Journal of Astrobiology.، ستمنح المحمية، إلى جانب توفير واحة لمرتادي الفضاء، المستوطنين إحساسًا بأنهم يعيشون على الأرض؛ لأن هذا هو كل ما يعرفه البشر- وستكون بمثابة ملجأ نفسي.

ولطالما كانت إعادة تشكيل المريخ هدفًا طويل الأمد للعلماء ووكالة ناسا، والتي تهدف إلى وضع بشر على الكوكب الأحمر في العقد المقبل.

وتضمنت الأفكار وضع مجال مغناطيسي حول المريخ، وإرسال كائنات معدلة وراثيًّا. وفي حين أن بعض الاقتراحات غريب، إلا أنها ستستغرق ملايين السنين حتى تنجح، وهنا تأتي “فقاعة غابة” سميث.

وبحسب سميث، ستحتوي الفقاعة على درع للحماية من الأشعة فوق البنفسجية ذات الموجات القصيرة والإشعاع المؤين والنيازك، إلى جانب الضغط الجوي، الذي سيساعد على تشكيل أنماط الطقس والرياح المتولدة بشكل مصطنع داخل القبة المغلقة بالهواء.