مختصة: كلنا بحاجة لطبيب نفسي

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قالت الأخصائية النفسية عبير باكدم: إن زيادة الإقبال على العيادات النفسية يعد مؤشرًا جيدًا على ارتفاع نسبة الوعي لدى المواطنين بأهمية الطب النفسي، قائلة: كلنا بحاجة لطبيب نفسي.
الأخصائية النفسية "عبير باكدم": زيادة الإقبال على العيادات النفسية مؤشر جيد على ارتفاع الوعي لدى الناس بأهمية الطب النفسي @Abeerb1980@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/H4Yg37CQfIقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 4, 2022
وأوضحت باكدم، في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية”، أن الجميع يحتاج لأطباء وأخصائيين لحل المشاكل التي يتعرضون إليها، ولكن في مرحلة من مراحل الإنسان يحتاج إلى اللجوء للطبيب النفسي لاسيما وأن هناك كثيرًا من المشاكل التي تسبب ضغوطًا كبيرة قد لا يتحملها الإنسان.
وأشارت إلى أن الأزمات التي يتعرض لها الإنسان، قد تسبب له العزلة والابتعاد وفقدان الثقة في الآخرين والتعود على الألم، وهنا يحتاج الإنسان لمن يساعده على تخطي هذه المشاعر.
الأخصائية النفسية "عبير باكدم": جميعنا يحتاج إلى اللجوء للطبيب النفسي خلال مرحلة من مراحل حياته @Abeerb1980@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/oB9XZicYnc
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 4, 2022
ولفتت إلى أن نسبة قليلة يمكنها التعامل مع مشاعرها وتجاوز ما مر عليها من مشاكل وأزمات، ولكن أغلب الأشخاص يحتاجون لمن يساعدونهم في الخروج من هذه الأزمة، ولذلك يقومون بزيارة المختص وهو أمر لا يعيب أي شخص، موضحة أن هناك طرقًا مختلفة للعلاج النفسي، ومن بينها تناول بعض الأودية.
الأخصائية النفسية "عبير باكدم": نسبة قليلة جداً من الناس تستطيع التعامل مع المشاكل النفسية دون اللجوء للمختصين@Abeerb1980@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/3QReJ2jFpx
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 4, 2022
وفيما يتعلق بنسب الشفاء، فهو يعود لمدى استجابة المريض نفسه، فعندما يذهب الشخص بنفسه للعيادات النفسية فهو يدرك جيدًا أنه قادر على تخطي المشكلة ولكنه بحاجة للمساعدة، وفي المقابل هناك أشخاص لا يقتنعون بأن لديهم مشكلة وقد تطول مدة علاجهم.
الأخصائية النفسية "عبير باكدم": نسبة الاستجابة للعلاج النفسي تعتمد على مدى استعداد المراجع أو المريض نفسه @Abeerb1980@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/8DPvLlhFKQ
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 4, 2022