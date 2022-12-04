مختصة: كلنا بحاجة لطبيب نفسي

قالت الأخصائية النفسية عبير باكدم: إن زيادة الإقبال على العيادات النفسية يعد مؤشرًا جيدًا على ارتفاع نسبة الوعي لدى المواطنين بأهمية الطب النفسي، قائلة: كلنا بحاجة لطبيب نفسي.

وأوضحت باكدم، في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية”، أن الجميع يحتاج لأطباء وأخصائيين لحل المشاكل التي يتعرضون إليها، ولكن في مرحلة من مراحل الإنسان يحتاج إلى اللجوء للطبيب النفسي لاسيما وأن هناك كثيرًا من المشاكل التي تسبب ضغوطًا كبيرة قد لا يتحملها الإنسان.

وأشارت إلى أن الأزمات التي يتعرض لها الإنسان، قد تسبب له العزلة والابتعاد وفقدان الثقة في الآخرين والتعود على الألم، وهنا يحتاج الإنسان لمن يساعده على تخطي هذه المشاعر.

ولفتت إلى أن نسبة قليلة يمكنها التعامل مع مشاعرها وتجاوز ما مر عليها من مشاكل وأزمات، ولكن أغلب الأشخاص يحتاجون لمن يساعدونهم في الخروج من هذه الأزمة، ولذلك يقومون بزيارة المختص وهو أمر لا يعيب أي شخص، موضحة أن هناك طرقًا مختلفة للعلاج النفسي، ومن بينها تناول بعض الأودية.

وفيما يتعلق بنسب الشفاء، فهو يعود لمدى استجابة المريض نفسه، فعندما يذهب الشخص بنفسه للعيادات النفسية فهو يدرك جيدًا أنه قادر على تخطي المشكلة ولكنه بحاجة للمساعدة، وفي المقابل هناك أشخاص لا يقتنعون بأن لديهم مشكلة وقد تطول مدة علاجهم.