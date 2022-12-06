مخرج أمريكي: أخطأنا بالتصويت لبايدن

قال المخرج السينمائي الأمريكي أوليفر ستون، إن واشنطن بالذات مذنبة بتأجيج النزاع في دونباس.

سبب الحرب

وأضاف ستون، في حديثه على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي لصحيفة بوليتيكا الصربية: ما يجري في دونباس منذ عام 2014، وكم عدد الأشخاص الذين غادروا تلك المنطقة لأن الولايات المتحدة قامت بتمويل الجيش الأوكراني بشدة؟ منذ عام 2014، لم تعد أوكرانيا محايدة بل باتت موجهة ضد روسيا، وهذا ما جعل التوازن يختل، وهذا سبب اندلاع النزاع.

واتهم المخرج، الحكومة الأمريكية بالنفاق، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية تخرق كل القواعد عندما تريد، لكنها تدين الدول الأخرى على ذلك.

التصويت الخطأ

وخلال اللقاء، كشف ستون عن رأيه حول بايدن كرئيس للولايات المتحدة. وقال: الإدارة تغرق بسرعة. لقد أخطأت بالتصويت لهذا الشخص.

وتابع: تبين أن بايدن زعيم غير كفء، وسياسته تجاه الكرملين خطيرة.