مخرج أمريكي: السعودية بلد رائع

قال المخرج الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار، أوليفر ستون، إن السعودية بلد رائع ومع ذلك فغالبًا ما يُساء فهمها في العالم بسبب المعلومات الخاطئة عنها والتي تعززها الأفلام السينمائية.

وجاء ذلك في افتتاح الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والذي يحضره بصفته رئيس لجنة التحكيم الدولية.

وتابع في حفل الافتتاح وسط التصفيق والهتافات: نحن نرى التغييرات والإصلاحات على نطاق واسع في السعودية ويجب على الجميع أيضًا رؤيتها، داعيًا الأشخاص من حول العالم إلى زيارتها.

واستطرد أوليفر ستون قائلًا: قبل إطلاق الأحكام على المملكة، يجب زيارتها أولًا، وعدم الاستماع إلى المعلومات المضللة عنها.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ويُقام مهرجان البحر الأحمر في الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر في مدينة جدة الساحلية، وهو يأتي كجزء إصلاحات شاملة لـ السعودية لتنويع اقتصادها وتنشيط السياحة.

نجوم عالمية على السجادة الحمراء

وحضر المهرجان نجوم متميزين منهم يسرا ونادين لبكي وغاي ريتشي وشارون ستون ونجم بوليوود شاروخان، كما أدى مغني البوب-آر أند بي، برونو مارس، عرضًا حيًا في الحفل.

ذلك بالإضافة إلى مخرج فيلم بلوند أندرو دومينيك والمؤلف الموسيقي الحائز على جائزة الأوسكار والذي سيقدم حفلًا موسيقيًا على الهواء مباشرة، فاتح أكين، بالإضافة إلى لوكا جوادانيينو وجوزيبي تورناتور من إيطاليا وبريانكا شوبرا الهندية وميلاني لوران الفرنسية، والإسباني روسي دي بالما، كما أنه من المتوقع أن يظهر سبايك لي وجاكي شان في الأيام المقبلة.

وشهد حفل الافتتاح أيضًا توزيع جوائز مهنية إلى غاي ريتشي ويسرا وشاروخان.