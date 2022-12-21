مدارس أهلية لأولياء الأمور: لن نستقبل أبناءكم وسنسجلهم غيابًا!

ضربت بعض المدارس الأهلية في الرياض بالأنظمة عرض الحائط، بعد أن وجهت رسالة قاسية إلى أولياء أمور الطلاب المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الثاني، مؤكدة أنها لن تسمح لهم بالدخول يوم الأحد المقبل وسيتم تسجيلهم “غيابًا” في نظام نور، حيث جاء القرار بدون أي مراعاة لأي جوانب تربوية أو نفسية للطلاب أو أولياء الأمور المتعثرين جراء قرار الحرمان.

وتفاجأ أولياء الأمور الذين لا يزال عليهم جزء من رسوم الدراسة للفصل الدراسي الثاني برسالة من المدارس قالت فيها: “يؤسفنا أن نبلغكم أنه اعتبارًا من يوم الأحد القادم غرة جمادى الآخرة، لن يتم استقبال الطلاب والطالبات المتأخرين في السداد بأمر من إدارة الشركة”.

وتابعت المدرسة: “سيتم استبعاد الطلاب والطالبات عن الفصول، وسيتم تسجيلهم غيابًا في نظام نور؛ وذلك لأنه تم التواصل معكم عدة مرات من قبل نهاية الفصل الدراسي الأول والحث على السداد وإبلاغكم نهاية الفصل الأول حسب التعميم الوزاري أن الطالب المتعثر في الرسوم لن يتم استقباله في الفصل الدراسي الثاني، ولن يتم التعاطف أبدًا حيث إننا أمهلنا كثيرًا وتضررنا نحن كمسؤولين للتحصيل في المدرسة”.

مخالفة للنظام

ويأتي هذا القرار من المدرسة ليخالف القواعد المعمول بها في التعليم، والأنظمة التي تحدد حق الطلاب في التعليم حال تعثر ذويهم في السداد، حيث إنه طبقًا للنظام وبحسب ما ذكرت جمعية حماية المستهلك في وقت سابق، لا يحق للمدارس الأهلية في حال تعثر ولي الأمر عن السداد ما يلي:

إيقاف الطالب أو الطالبة خارج الصف.

منع الطالب أو الطالبة من دخول الصف الدراسي.

منع الطالب أو الطالبة من حضور الامتحانات.

ولكن للمدرسة الأهلية الحق في حجز الشهادات الدراسية والوثائق الرسمية للطالب الذي تعثر والده عن السداد، حتى تتم المخالصة المالية مع المدرسة أو الجهة التي قامت بالحجز.

وطبقًا لما أعلنت عنه جمعية حماية المستهلك، فإنه في حال مخالفة المدرسة الأهلية لهذا القانون، وقيامها بمنع الطلاب من حضور الصفوف الدراسية أو منعهم من دخول المدرسة من الأساس، وكذلك حرمانهم من حضور الامتحانات، في حال تعثر والد الطالب أو تأخره عن دفع المصروفات المدرسية، فإن يحق للوالد الإبلاغ عن المدرسة وتقديم شكوى لدى وزارة التعليم من خلال الرقم 19996.

التعليم تحذر

كذلك طالبت وزارة التعليم ملاك المدارس الأهلية عدة مرات بعدم حرمان الطلاب والطالبات المتعثرين بسداد الرسوم من دخول المدرسة أو دخول الحصص أو أداء الاختبارات ومراعاة الجوانب التربوية والنفسية للطلاب جراء قرار الحرمان، وقامت الوزارة بإبلاغ إدارات المناطق لإبلاغ المدارس الأهلية المشرفة عليها بهذا القرار وعدم منع الطلاب المتعثرين من الالتحاق بإكمال تعليهم وأداء الامتحانات والحصص بحجة عدم سداد الرسوم.

وتوعدت الوزارة المدارس الأهلية باتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم في حال ثبوت المخالفة.

ويأتي توجيه وزارة التعليم للمدارس الأهلية نظير ما لوحظ من قبل الوزارة من منع الطلاب أو الطالبات من حضور اليوم الدراسي والمتمثل في حرمانهم من أداء الاختبارات وعدم دخول الحصص الدراسية لعدم دفع الرسوم المدرسية.

الفصل الدراسي الثاني

يذكر أن الفصل الدراسي الثاني بدأ يوم 4 ديسمبر الجاري، ويشتمل على 3 إجازات مدرسية مطولة بدأت الأحد قبل الماضي وشملت الإجازة الأسبوعية المعتادة، بينما الإجازة الثانية تبدأ بنهاية دوام الخميس الموافق 19 جمادى الآخرة وتنتهي يوم 22 جمادى الآخرة ، فيما ستكون آخر الإجازات المطولة إجازة يوم التأسيس وتبدأ بنهاية دوام الثلاثاء الموافق للأول من شعبان وتشمل يومي الأربعاء والخميس ويضاف إليهما الإجازة الأسبوعية المعتادة.

أما بشأن بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني فستبدأ يوم 10/ 8/ 1444هـ الموافق 2 مارس 2023.