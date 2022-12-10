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في الوقت بدل الضائع من المباراة

مدافع المغرب يقبّل رأس البرتغالي بيبي بعد إهداره فرصة خطيرة

2022-12-10 الساعة 8:41
مدافع المغرب يقبّل رأس البرتغالي بيبي بعد إهداره فرصة خطيرة
المواطن - فريق التحرير

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قام مدافع المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، مساء اليوم بتقبيل رأس المدافع بيبي بعدما أضاع الأخير فرصة هدف محقق للبرتغال كان كفيلًا بضمان التعادل للمنتخب الأوروبي في مباراة منتخبي أسود الأطلس وبرازيل أوروبا بدور الثمانية من كأس العالم 2022.

صعود المغرب

انتهت أحداث مباراة المغرب والبرتغال بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي احتضنه استاد الثمامة مساء اليوم السبت، بدور الثمانية من كأس العالم قطر 2022، وبتلك النتيجة يصعد أسود الأطلس إلى دور الأربعة كأول فريق عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز التاريخي.

جاء صعود أسود الأطلس إلى دور الأربعة من مونديال قطر 2022، بعد رأسية يوسف النصيري الرائعة بآخر الشوط الأول في مرمى كوستا، ليكتب أسود الأطلس تاريخًا جديدًا للكرة للعربية بالصعود إلى المربع الذهبي من المونديال لأول مرة، ليضرب المغرب موعدًا مع الفائز من مواجهة فرنسا وإنجلترا والتي ستنطلق بعد قليل.

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