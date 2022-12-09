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بعد جلوسه كبديل ضد سويسرا

مدرب البرتغال: رونالدو لم يخبرني برغبته في الرحيل

2022-12-09 الساعة 6:08
مدرب البرتغال: رونالدو لم يخبرني برغبته في الرحيل
المواطن - الرياض

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كشف المدير الفني فرناندو سانتوس حقيقة رغبة كريستيانو رونالدو في مغادرة معسكر منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، بعد تواجده على مقاعد البدلاء ضد سويسرا.

أزمة بعد مباراة سويسرا

وكان سانتوس قد اتخذ قرارًا مفاجئًا بالإبقاء على رونالدو على مقاعد البدلاء، قبل أن يدفع به عند الدقيقة 73، لتؤكد صحيفة “ريكورد” البرتغالية، أن قائد المنتخب سبق أن هدد بالرحيل بعد محادثة مع المدير الفني.

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كريستيانو رونالدو
كريستيانو

رونالدو لا يرغب في مغادرة المنتخب

وعلق سانتوس على هذه الأنباء، قائلًا: “لقد تحدثت مع رونالدو، الأمر كان سيصبح سيئًا لو لم نجري ذلك الحديث، هو قائد المنتخب وما يمثله لنا هو الكثير، سأشرح تفاصيل ذلك الحديث لاحقًا”.

وتابع مدرب البرتغال حديثه في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة البرتغال ضد المغرب، قائلًا: “يوم المباراة شرحت له لما لن يشارك من البداية ضد سويسرا حتى لا يشعر بالمفاجأة”.

فرناندو سانتوس ورونالدو
سانتوس مع كريستيانو

وواصل سانتوس حديثه عن رونالدو، قائلًا: “قلت له إنه لن يكون متواجدًا منذ البداية، توقعنا أن تكون المباراة أصعب ولأسباب واضحة لم يكن سعيدًا بذلك القرار وقال لي هل تعتقد حقًا أنها فكرة سديدة”.

واختتم مدرب البرتغال تصريحاته قائلًا: “كريستيانو لم يخبرني قط إنه يريد مغادرة المنتخب البرتغالي، لقد آن الآوان أن نتوقف عن ذلك الحديث الجدلي”.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @fifaworldcup_ar

البرتغال تواجه المغرب

على الجانب الآخر، يستعد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره المغربي، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022.

المنتخب المغربي
لاعبو المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

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