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بعد أنباء عن حسم الصفقة

مدرب البرتغال: لا أعلم بانتقال رونالدو للنصر

2022-12-05 الساعة 5:04
مدرب البرتغال: لا أعلم بانتقال رونالدو للنصر
المواطن - مروة نبيل

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أكد مدرب منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، فرناندو سانتوس أنه لا يعلم بانتقال النجم كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

تعليق سانتوس على الصفقة

وعلق سانتوس على انتقال رونالدو للنصر، قائلًا: “لم نتناقش في هذا الموضوع، لست على دراية به.. سمعت بهذا الأمر قبل دقائق من المؤتمر الصحافي”.

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رونالدو
كريستيانو – المصدر @selecaoportugal

وتابع حديثه قائلًا: “هذا قراره الأمر يرجع إلى كريستيانو، نحن نركز الآن في كأس العالم؛ وهو أيضًا يركز على دعم فريقه، وبالتالي هذا ما نركز عليه، وليس لدي علم بموضوع انتقاله إلى النصر”.

وواصل سانتوس حديثه خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة البرتغال ضد سويسرا في ثمن نهائي كأس العالم 2022، قائلًا: “مواجهة الغد صعبة، ولكن نحن نرغب في الانتصار”.

نجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @selecaoportugal

اقتراب رونالدو من النصر

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن رونالدو سينضم إلى النصر بداية من 1 يناير المقبل، بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل يومين من انطلاق مونديال قطر 2022.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @Cristiano

ولفتت الصحيفة الإسبانية إلى أن كريستيانو سيكون الأعلى أجرًا في العالم، حيث سيحصل على 200 مليون يورو في الموسم الواحد، ويمكن الاطلاع على تفاصيل صفقة انتقاله إلى النصر عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

جدير بالذكر أنه سبق وارتبط اسم كريستيانو بالانتقال إلى صفوف الهلال في الميركاتو الصيفي الماضي، إلا أن قرار منع الأزرق من قيد صفقات جديدة؛ تسبب في عدم إتمام الصفقة.

رونالدو مع البرتغال
كريستيانو – المصدر @selecaoportugal

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