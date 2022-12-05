مدرب البرتغال: لا أعلم بانتقال رونالدو للنصر

أكد مدرب منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، فرناندو سانتوس أنه لا يعلم بانتقال النجم كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

تعليق سانتوس على الصفقة

وعلق سانتوس على انتقال رونالدو للنصر، قائلًا: “لم نتناقش في هذا الموضوع، لست على دراية به.. سمعت بهذا الأمر قبل دقائق من المؤتمر الصحافي”.

وتابع حديثه قائلًا: “هذا قراره الأمر يرجع إلى كريستيانو، نحن نركز الآن في كأس العالم؛ وهو أيضًا يركز على دعم فريقه، وبالتالي هذا ما نركز عليه، وليس لدي علم بموضوع انتقاله إلى النصر”.

وواصل سانتوس حديثه خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة البرتغال ضد سويسرا في ثمن نهائي كأس العالم 2022، قائلًا: “مواجهة الغد صعبة، ولكن نحن نرغب في الانتصار”.

اقتراب رونالدو من النصر

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن رونالدو سينضم إلى النصر بداية من 1 يناير المقبل، بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل يومين من انطلاق مونديال قطر 2022.

ولفتت الصحيفة الإسبانية إلى أن كريستيانو سيكون الأعلى أجرًا في العالم، حيث سيحصل على 200 مليون يورو في الموسم الواحد، ويمكن الاطلاع على تفاصيل صفقة انتقاله إلى النصر عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

جدير بالذكر أنه سبق وارتبط اسم كريستيانو بالانتقال إلى صفوف الهلال في الميركاتو الصيفي الماضي، إلا أن قرار منع الأزرق من قيد صفقات جديدة؛ تسبب في عدم إتمام الصفقة.