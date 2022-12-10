مدرب البرتغال: لم أندم على قراري تجاه رونالدو

أوضح فيرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال أنه ليس نادمًا على وضع كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء في مباراة المغرب التي أُقيمت في ربع نهائي مونديال قطر، وانتهت بتأهل المغرب إلى دور الأربعة.

وتحدث سانتوس بعد مباراة المغرب قائلًا: “لا أشعر بالندم بعد وضع كريستيانو على مقاعد البدلاء في مباراة المغرب، لم أكن لأغير رأيي، عندما يتعلق الأمر بالفريق أفكر بعقلي ليس بقلبي”.

مدرب البرتغال يعلق

وأضاف سانتوس: “كريستيانو لاعب عظيم ولكن القرار الفني كان يُحتم علي وضعه على دكة البدلاء، واللعب بنفس التشكيلة التي خاضت مباراة سويسرا”.

ودخل كريستيانو في نوبة بكاء، بعد إقصاء منتخب البرتغال من ربع نهائي كأس العالم 2022 عقب الخسارة من المنتخب المغربي.

بكاء رونالدو

وبكى رونالدو بعد نهاية المباراة، بعد توديع البرتغال حيث رفض الإدلاء بأي تصريحات صحفية وظل يبكي حتى دخل إلى غرفة تغيير الملابس.

وكان النجم البرتغالي شارك كبديل أمام المنتخب المغربي في الشوط الثاني من مباراة الفريقين في ربع نهائي كأس العالم فيفا قطر.

وذكر الحساب الرسمي لـ بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 عبر “تويتر” أن رونالدو وصل لمباراته الدولية رقم 196 مع منتخب برازيل أوروبا متساويًا مع الكويتي بدر المطوع.

وكان المدرب البرتغالي فيرناندو سانتوس قرر وضع رونالدو على دكة البدلاء للمباراة الثانية على التوالي في المونديال، بعد أن كان بديلًا في مباراة سويسرا في دور ثمن النهائي.