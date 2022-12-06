مدرب البرتغال يفكر في معاقبة كريستيانو رونالدو

يفكر المدرب البرتغالي فيرناندو سانتوس، المدير الفني لـ منتخب البرتغال، في معاقبة النجم كريستيانو رونالدو، قبل مواجهة سويسرا في ثمن نهائي كأس العالم 2022.

استبعاد كريستيانو رونالدو

وألمحت صحيفة Daily Mail البريطانية إلى أن مدرب البرتغال يُخطط لاستبعاد رونالدو من قائمة برازيل أوروبا لمواجهة سويسرا كعقوبة لرونالدو بعد اعتراضه على تغييره في مباراة كوريا الجنوبية في دور المجموعات.

وفي سياق آخر، كانت صحيفة Marca الإسبانية ذكرت أن رونالدو سيوقع لنادي النصر في يناير المقبل مقابل نيل 200 مليون يورو في الموسم الواحد كراتب من الفريق العاصمي.

وبحسب صحيفة Metro البريطانية فإن الإعلامي البريطاني بيريس مورجان غرد عبر حسابه في “تويتر” وأكد أن رونالدو لم يتفق مع نادي النصر للانضمام له في يناير المقبل.

وأضاف مورجان: “رونالدو لا يفكر في الانتقال للدوري السعودي، هو يريد البقاء في أوروبا والانضمام لفريق ينافس على البطولات الكبرى لكي يحطم الأرقام القياسية”.

جدير بالذكر أن رونالدو حاليًّا بلا نادٍ، بعد فسخ العقد مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل انطلاق بطولة كأس العالم في قطر.