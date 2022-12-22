مدرب الرائد يهاجم لاعبيه: من لا يقدر شعار النادي يجب أن يرحل فورًا !

هاجم الروماني ماريوس سوموديكا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الرائد، لاعبي فريقه بعد توديع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على يد نادي الباطن.

وفاز الباطن على رائد التحدي بهدف دون رد ليصعد إلى ربع نهائي البطولة.

وتحدث سوموديكا قائلًا لـ قناة SSC: “نشعر بالخجل الشديد من نتيجة اليوم، ليس تقليلًا من الخصم، ولكن نوعية هذه المباريات لا تحتاج إلى رئيس أو جمهور ليساندوا اللاعبين، أما أن تكسب وتتأهل أو الخسارة ستكون أشد عقاب للوداع مبكرًا”.

تعليق مدرب الرائد

وأضاف سوموديكا: “أعتقد أن بعض المباريات لا تحتاج إلى مدرب، فلابد أن يكون لدى اللاعب نفسه الحافز والشجاعة للمضي قدمًا في البطولة وهذا لم يحدث، وفي الوقت نفسه ليس معي عصا تحكم سحرية لربح المباريات”.

وتابع: “بعض اللاعبين الذين لم نعتمد عليهم خلال الفترة الماضية، كانوا يتذمرون دائمًا ويصرخون لشعورهم بالظلم بعد اللعب وعندما لجأنا إليهم ليظهروا إمكانياتهم لم نشعر بهم في الملعب، لم يقدموا أي شيء”، حيث رفض ذكر أسمائهم.

وقال سوموديكا: “للأسف هناك بعض اللاعبين لم يساعدوا أنفسهم، بأنهم يستحقون الفرصة بعدما حصلوا عليها، إذا كنت لا تستطيع إرسال الكرة داخل منطقة المنافس فأنت تحتاج لتتعلم الكرة من جديد”.

واختتم مدرب الرائد تصريحاته النارية قائلًا: “إن كنت لا تمتلك الروح والرغبة للدفاع عن قميص النادي بقوة، فعليك الذهاب إلى رئيس النادي واطلب الرحيل فورًا”.