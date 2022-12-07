Icon

سلطان بن سلمان يُدشن كُتيبًا حول تجربة بنك الرياض في توظيف ذوي الإعاقة Icon السعودية تسجل فائضًا ماليًا في 2022 بقيمة 102 مليار ريال Icon بموافقة الملك سلمان.. مشاركة 3 أئمة في الخطابة بالحرمين الشريفين Icon الرئيس الصيني يصل الرياض.. وفيصل بن بندر في مقدمة مستقبليه Icon أمطار وسحب رعدية وبرد وسيول على 6 مناطق Icon ترقب وثقة وتفاؤل قبل إقرار موازنة السعودية 2023 Icon رصد 12 حالة عبث في فئة فردي دق لون المجاهيم بمهرجان الإبل Icon توقعات بأمطار غزيرة على الرياض والقصيم حتى الصباح Icon تدشين المصحف المرتل لـ السديس غرة رمضان Icon منتخب المغرب لربع نهائي كأس العالم في قطر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
آخر مستجدات صفقة انتقال الدون لـالعالمي

مدرب النصر التقى رونالدو في قطر أكثر من مرة

2022-12-07 الساعة 10:04
مدرب النصر التقى رونالدو في قطر أكثر من مرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال فلاح القحطاني الناقد الرياضي، إن مدرب فريق النصر “جارسيا” التقى مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في قطر أكثر من مرة وأخذ الموافقة المبدئية من اللاعب للانتقال للنادي في الأيام المقبلة.

اجتماعات وترتيب

وأضاف فلاح القحطاني في تصريحات إلى برنامج الحصاد الرياضي عبر قناة 24 الرياضية، مساء اليوم الأربعاء: أن جارسيا أطلع رونالدو على كثير من الخطوات التي ذللت أي صعاب قد تعترض انتقال كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر.

وتابع القحطاني، أنه رغم أن اللاعب البرتغالي الكبير لم يعط بعد موافقته النهائية على الانتقال إلى النصر، لكن المؤكد أن هناك لقاءات تمت بين جارسيا مدرب النصر وبين رونالدو في قطر، خلال الأيام الماضية.

غموض

وتسيطر حالة من الغموض على إمكانية انتقال قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر في الميركاتو الشتوي المقبل.

الرحيل عن اليونايتد

وأعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن فسخ عقد رونالدو، بسبب الأزمة التي اندلعت بين الطرفين، وذلك قبل يومين من انطلاق كأس العالم في قطر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السديس وأئمة الحرمين يهنئون الحذيفي لشفائه
السعودية اليوم

السديس وأئمة الحرمين يهنئون الحذيفي لشفائه

السعودية اليوم
وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
حصاد اليوم

وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

حصاد اليوم
الرسائل المفخخة تصل السفارة الأمريكية في مدريد
العالم

الرسائل المفخخة تصل السفارة الأمريكية في مدريد

العالم
قمر وإجازة.. ما لك عذر علشان ما...
السعودية اليوم

قمر وإجازة.. ما لك عذر علشان ما...

السعودية اليوم
موعد 4 مباريات اليوم بمونديال 2022
الرياضة

موعد 4 مباريات اليوم بمونديال 2022

الرياضة
وزير الرياضة يزور البيت السعودي بالدوحة
حصاد اليوم

وزير الرياضة يزور البيت السعودي بالدوحة

حصاد اليوم
جمهور الاتحاد يهنئ عبدالرزاق حمدالله
آخر الاخبار

جمهور الاتحاد يهنئ عبدالرزاق حمدالله

آخر الاخبار
محمد العويس بطل لا يُنسى في ليلة...
كأس العالم

محمد العويس بطل لا يُنسى في ليلة...

كأس العالم