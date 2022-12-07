مدرب النصر التقى رونالدو في قطر أكثر من مرة

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قال فلاح القحطاني الناقد الرياضي، إن مدرب فريق النصر “جارسيا” التقى مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في قطر أكثر من مرة وأخذ الموافقة المبدئية من اللاعب للانتقال للنادي في الأيام المقبلة.
📞 فلاح القحطاني :
مدرب #النصر "غارسيا" التقى مع "كريستيانو رونالدو" في قطر وأخذ الموافقة المبدئية من اللاعب للانتقال للنادي..
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب ) @falahsport #رونالدو_النصر pic.twitter.com/RDFSbVqBfz
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 7, 2022
وأضاف فلاح القحطاني في تصريحات إلى برنامج الحصاد الرياضي عبر قناة 24 الرياضية، مساء اليوم الأربعاء: أن جارسيا أطلع رونالدو على كثير من الخطوات التي ذللت أي صعاب قد تعترض انتقال كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر.
وتابع القحطاني، أنه رغم أن اللاعب البرتغالي الكبير لم يعط بعد موافقته النهائية على الانتقال إلى النصر، لكن المؤكد أن هناك لقاءات تمت بين جارسيا مدرب النصر وبين رونالدو في قطر، خلال الأيام الماضية.
وتسيطر حالة من الغموض على إمكانية انتقال قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر في الميركاتو الشتوي المقبل.
وأعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن فسخ عقد رونالدو، بسبب الأزمة التي اندلعت بين الطرفين، وذلك قبل يومين من انطلاق كأس العالم في قطر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).