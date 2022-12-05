مدرب اليابان : المواجهة أمام كرواتيا ستكون صعبة

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يلتقي مساء اليوم المنتخب الياباني أمام نظيره المنتخب الكرواتي في اللقاء الذي سيقام على ملعب استاد الجنوب ضمن دور الـ16 من بطولة كأس العالم بقطر.
وتدخل اليابان منافسات دور 16 للمرة الرابعة في تاريخها.
كما أكد المدير الفني لمنتخب اليابان هاجيمي مورياسو صعوبة مواجهة كرواتيا وقال: لن تكون المواجهة سهلة وتتطلب أداءً جماعيًا بروح الفريق، مضيفًا أننا سنحاول السيطرة قدر الإمكان وذلك لتحقيق الإنجازات بجانب الحفاظ على الهدوء والتركيز وعدم الانشغال بأي أمور أخرى.
وأكد أن المنتخب الياباني نجح في تحقيق هذه المعادلة الصعبة أمام إسبانيا وألمانيا، ونريد أن نكرر نفس الأمر في لقاء كرواتيا، مبينًا أن كرواتيا تمتلك العديد من النجوم في تشكيلته وكان وصيف النسخة الماضية بالمونديال، ونحترمه كثيرًا لكننا سنلعب للفوز بلا شك.