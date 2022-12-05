Icon

مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز Icon بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق Icon وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له Icon المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية Icon مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا Icon أوبك بلس : خفض إنتاج النفط كان الإجراء الضروري والصحيح لاستقرار السوق Icon منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 مواطن ومواطنة لتبرعهم بأحد الأعضاء الرئيسة Icon تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon نائبة وزير السياحة: أهداف 2030 السعودية تسير أسرع من المخطط له Icon وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن دور الـ16 من بطولة كأس العالم

مدرب اليابان : المواجهة أمام كرواتيا ستكون صعبة

2022-12-05 الساعة 4:14
مدرب اليابان : المواجهة أمام كرواتيا ستكون صعبة
المواطن - زياد العتيبي

مواضيع ذات علاقة

يلتقي مساء اليوم المنتخب الياباني أمام نظيره المنتخب الكرواتي في اللقاء الذي سيقام على ملعب استاد الجنوب ضمن دور الـ16 من بطولة كأس العالم بقطر.

وتدخل اليابان منافسات دور 16 للمرة الرابعة في تاريخها.

قد يهمّك أيضاً
Img

الأمن العام يكشف غموض جرائم جنائية ويوقع بالجناة

Img

الخراشي يُشيد بتألق الأخضر في مونديال 2022

روح الفريق:

كما أكد المدير الفني لمنتخب اليابان هاجيمي مورياسو صعوبة مواجهة كرواتيا وقال: لن تكون المواجهة سهلة وتتطلب أداءً جماعيًا بروح الفريق، مضيفًا أننا سنحاول السيطرة قدر الإمكان وذلك لتحقيق الإنجازات بجانب الحفاظ على الهدوء والتركيز وعدم الانشغال بأي أمور أخرى.

معادلة صعبة:

وأكد أن المنتخب الياباني نجح في تحقيق هذه المعادلة الصعبة أمام إسبانيا وألمانيا، ونريد أن نكرر نفس الأمر في لقاء كرواتيا، مبينًا أن كرواتيا تمتلك العديد من النجوم في تشكيلته وكان وصيف النسخة الماضية بالمونديال، ونحترمه كثيرًا لكننا سنلعب للفوز بلا شك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحديث واتساب يحل مشكلة مزعجة
تكنولوجيا

تحديث واتساب يحل مشكلة مزعجة

تكنولوجيا
جيرو لجماهير ميلان: أخطأت كمراهق سامحوني !
الرياضة

جيرو لجماهير ميلان: أخطأت كمراهق سامحوني !

الرياضة
ضبط 3 مواطنين خبأوا المخدرات داخل مركبة...
حصاد اليوم

ضبط 3 مواطنين خبأوا المخدرات داخل مركبة...

حصاد اليوم
لقطات لإبهار تونس العالم بمونديال 1978
الرياضة

لقطات لإبهار تونس العالم بمونديال 1978

الرياضة
بداية آخر إجازة مطولة بالفصل الدراسي الأول
السعودية اليوم

بداية آخر إجازة مطولة بالفصل الدراسي الأول

السعودية اليوم
لجنة برلمانية لمناقشة عزل رئيس جنوب إفريقيا
العالم

لجنة برلمانية لمناقشة عزل رئيس جنوب إفريقيا

العالم
تشكيل مباراة فرنسا وبولندا في ثمن النهائي
آخر الاخبار

تشكيل مباراة فرنسا وبولندا في ثمن النهائي

آخر الاخبار
وزير الرياضة: بالتوفيق يا أبطال وفالكم التأهل...
الرياضة

وزير الرياضة: بالتوفيق يا أبطال وفالكم التأهل...

الرياضة