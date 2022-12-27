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بعد فوزه بلقب كأس العالم مع الأرجنتين

مدرب باريس سان جيرمان يحدد موعد عودة ميسي

2022-12-27 الساعة 9:12
مدرب باريس سان جيرمان يحدد موعد عودة ميسي
المواطن - محمد سمعه

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كشف المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي موعد عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي لتدريبات النادي.

وبحسب تقارير صحفية فإن جالتييه كشف أن النجم الأرجنتيني المتوج مع بلاده بلقب كأس العالم، سيعود لتدريبات النادي الباريسي مطلع يناير المقبل.

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ميسي يحتفل

ويحتفل النجم الأرجنتيني مع أسرته بالتتويج بكأس العالم فيفا قطر 2022 بعد الفوز على المنتخب الفرنسي في النهائي مساء يوم 18 ديسمبر الجاري.

ليونيل ميسي بطل كأس العالم مع الأرجنتين

وسيغيب النجم الأرجنتيني عن مواجهة ستراسبورج مساء الغد الأربعاء في الدوري الفرنسي، كما أصبح من المحتمل عدم مشاركته في مباراة نيس في الدوري، وفي مباراة شاتورو في كأس فرنسا.

يذكر أن صحيفة ” ليكيب” الفرنسية كانت ذكرت أن البرغوث الأرجنتيني سيعود لتدريبات سان جيرمان في منتصف يناير المقبل.

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