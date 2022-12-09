مدرب فرنسا: لا فرصة للأخطاء ضد إنجلترا

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أكد مدرب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، ديديه ديشامب صعوبة مواجهة إنجلترا، مشيدًا في الوقت ذاته بإمكانيات مهاجمه كيليان مبابي.
ومن المقرر أن تلعب فرنسا ضد إنجلترا على ملعب البيت، يوم غد السبت عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، في ختام منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022.
وشدد ديشامب خلال المؤتمر الصحافي، على أن لاعبيه لن يلعبوا بتحفظ كبير؛ من أجل الفوز، مؤكدًا على أن منتخب إنجلترا قوي في الارتداد الهجومي ويمتلك ميزات كثيرة وليس هنالك فرصة للأخطاء أمامهم.
وأكد مدرب فرنسا أن لاعبي إنجلترا ليس لديهم نقاط ضعف كثيرة، ويمتلكون نقاط قوة أكبر، ليُضيف بعض جلسات التدريب من أجل التحسن في المباريات القادمة، خاصة أن إحدى نقاط القوة لدى الإنجليز هي الركلات الثابتة.
ولفت ديشامب إلى أن كيليان مبابي بمركز يستطيع صنع الفارق ويبقى حاسمًا كما اعتاد عليه، ولديه لاعبون آخرون يشكلون الإضافة.