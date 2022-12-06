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قال: سنقدم ما في وسعنا

مدرب كرواتيا يرشح البرازيل للفوز وبلوغ المربع الذهبي

2022-12-06 الساعة 2:22
مدرب كرواتيا يرشح البرازيل للفوز وبلوغ المربع الذهبي
المواطن - متابعة

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رشح زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا، المنتخب البرازيلي واعتبره الأوفر حظًا لحجز بطاقة التأهل وبلوغ المربع الذهبي من مونديال كأس العالم 2022 على حساب المنتخب الكرواتي.

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كرواتيا والبرازيل

وقال مدرب منتخب كرواتيا، إننا نؤمن بأنفسنا وقدرات اللاعبين إلى درجة كبيرة ولا نخشى البرازيل ولكن نحترمهم جدًا وسنقدم ما في وسعنا.

 

رغبة كرواتية

وكان منتخب السيليساو فاز على كوريا الجنوبية، أمس الاثنين، بنتيجة 4/ 1 متأهلًا لربع نهائي المونديال، فيما يرغب المنتخب الكرواتي ورفاق النجم المخضرم لوكا مودريتش في الوصول إلى أبعد نقطة من منافسات المونديال، بعد فوزهم بركلات الترجيح، أمس الاثنين، على المنتخب الياباني بنتيجة 3-1 في دور الـ16.

لقاء الجمعة

ويواجه المنتخب الكرواتي نظيره المنتخب البرازيلي القوي مساء يوم الجمعة المقبل في دور الـ8، في واحدة من المواجهات الكروية شديدة القوة والإثارة نظرًا لقوة المنتخبين.

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