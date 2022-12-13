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قبل مواجهة الأرجنتين اليوم

مدرب كرواتيا يكشف كيفية إيقاف ميسي

2022-12-13 الساعة 1:58
مدرب كرواتيا يكشف كيفية إيقاف ميسي
المواطن - محمد سمعه

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تحدث المدرب زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، عن الطريقة المثالية من وجهة نظره لإيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة المنتخبين اليوم في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

وقال داليتش: “الطريقة المثالية لإيقاف ميسي هي التركيز على كل لاعبي الأرجنتين وليس على لاعب واحد نحن 11 لاعبًا ضد 11 لاعبًا، المنتخب الأرجنتيني بالطبع ممتلئ بالحماس، لقد حللنا أداءهم”.

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وأضاف داليتش: “مباراة اليوم أمام الأرجنتين هي ثالث أهم مباراة في تاريخ المنتخب الكرواتي، بعد الفوز على إنجلترا في نصف نهائي مونديال 2018، وإقصاء البرازيل من ربع نهائي مونديال 2022، سنقدم أفضل أداء لنا أمام المنتخب الأرجنتيني”.

القنوات الناقلة

مباراة الأرجنتين وكرواتيا ستنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 3 MAX, BEIN SPORTS HD 1 MAX, ALKASS EXTRA ONE HD , ALKASS EXTRA 2 HD , BEIN SPORTS HD 5 MAX.

وستكون مباراة الأرجنتين وكرواتيا اليوم هي الثالثة بين المنتخبين في نهائيات كأس العالم، حيث كان اللقاء الأول في دور المجموعات بمونديال 1998، وفاز منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، بينما المباراة الثانية كانت في دور المجموعات في مونديال 2018، وفاز منتخب كرواتيا بثلاثية دون رد.

منتخب كرواتيا
لاعبو المنتخب الكرواتي – المصدر @fifaworldcup_ar

كرواتيا تصنع التاريخ

وكان المنتخب الكرواتي تأهل لنصف نهائي كأس العالم 2022، بعدما أطاح بالمنتخب البرازيلي بركلات الجزاء الترجيحية، بينما تأهل منتخب الأرجنتين بعد فوزه على منتخب هولندا بركلات الجزاء الترجيحية.

يذكر أن المنتخب الكرواتي كان وصيفًا لمونديال روسيا 2018، بينما منتخب الأرجنتين كان وصيفًا لمونديال 2014 الذي أُقيم في البرازيل.

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