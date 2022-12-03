مدرب هولندا: هدفنا التتويج بكأس العالم 2022

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أبدى مدرب منتخب هولندا الأول لكرة القدم، لويس فان جال، سعادته بالتأهل إلى منافسات دور الـ8 النهائي من كأس العالم 2022.
وقال فان جال، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي بعد نهاية مباراة هولندا وأمريكا: “خضنا مباراة رائعة، والفريق قدم مستوى مميزًا، راض جدًا عما قدمه اللاعبون خلال المباراة من أداء ونتيجة”.
وتابع: “على الصعيد الهجومي، تجلى تحسين الأداء بالمحافظة على الكرة، وأصبحنا أكثر خطورة، وتسنى لنا أن نكون الطرف الأخطر، كانت لدينا الكثير من الإصابات ثم تعافينا وصرنا منتخبًا قويًا، والاستحواذ على الكرة يمنحنا الثقة”.
واختتم مدرب هولندا تصريحاته قائلًا: “الإعلام لا يكتب تقارير إيجابية عنا دائمًا، لكننا نرد على أرض الملعب، ما زلنا هنا، بينما بعض المصنفين عالميًا أصبحوا خارج البطولة، نستطيع أن نفوز بكأس العالم، وهذا هدفنا”.
ونجحت كتيبة فان جال في الفوز على منتخب أمريكا الأول لكرة القدم بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء اليوم السبت، في افتتاح منافسات دور الـ16 من مونديال قطر 2022، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
وينتظر منتخب هولندا الأول لكرة القدم، الفائز من مباراة الأرجنتين ضد أستراليا التي ستُقام بعد قليل، في الدور ثمن النهائي، لمواجهته في دور الـ8 من كأس العالم 2022.