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مبديًا سعادته بمستوى اللاعبين

مدرب هولندا: هدفنا التتويج بكأس العالم 2022

2022-12-03 الساعة 10:00
مدرب هولندا: هدفنا التتويج بكأس العالم 2022
المواطن - الرياض

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أبدى مدرب منتخب هولندا الأول لكرة القدم، لويس فان جال، سعادته بالتأهل إلى منافسات دور الـ8 النهائي من كأس العالم 2022.

تعليق فان جال

وقال فان جال، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي بعد نهاية مباراة هولندا وأمريكا: “خضنا مباراة رائعة، والفريق قدم مستوى مميزًا، راض جدًا عما قدمه اللاعبون خلال المباراة من أداء ونتيجة”.

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منتخب هولندا
لاعبو المنتخب – المصدر @OnsOranje

وتابع: “على الصعيد الهجومي، تجلى تحسين الأداء بالمحافظة على الكرة، وأصبحنا أكثر خطورة، وتسنى لنا أن نكون الطرف الأخطر، كانت لدينا الكثير من الإصابات ثم تعافينا وصرنا منتخبًا قويًا، والاستحواذ على الكرة يمنحنا الثقة”.

واختتم مدرب هولندا تصريحاته قائلًا: “الإعلام لا يكتب تقارير إيجابية عنا دائمًا، لكننا نرد على أرض الملعب، ما زلنا هنا، بينما بعض المصنفين عالميًا أصبحوا خارج البطولة، نستطيع أن نفوز بكأس العالم، وهذا هدفنا”.

المنتخب الهولندي
لاعبو المنتخب – المصدر @OnsOranje

تأهل هولندا

ونجحت كتيبة فان جال في الفوز على منتخب أمريكا الأول لكرة القدم بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء اليوم السبت، في افتتاح منافسات دور الـ16 من مونديال قطر 2022، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وينتظر منتخب هولندا الأول لكرة القدم، الفائز من مباراة الأرجنتين ضد أستراليا التي ستُقام بعد قليل، في الدور ثمن النهائي، لمواجهته في دور الـ8 من كأس العالم 2022.

منتخب هولندا
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

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