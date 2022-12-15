مدرب ينتقد هيثم عسيري: إلى متى تتم مجاملته؟!

وجه المدرب السعودي سلطان خميس انتقادات قوية للاعب هيثم عسيري وذلك بعد الأداء الذي ظهر به في مباراة العين اليوم في الجولة الـ11 من بطولة دوري يلو للدرجة الأولى.

وتحدث خميس لقناة الرياضية السعودية قائلًا: ” الأهلي والعين لم يعملوا من أجل الفوز، وإن لاحت خطورة الأهلي في الدقائق الأخيرة، كما أن تغييرات المدرب موسيماني كانت متأخرة”.

مهارات عشوائية لـ هيثم عسيري

وأضاف خميس: “عسيري لاعب سريع ولكنه أحيانًا يستعمل مهاراته بطريقة عشوائية، ويراوغ وتنقطع منه الكرة. إلى متى ستستمر مجاملة عسيري في الأهلي، ومتى سيتوقف عن المهارات العشوائية؟”.

ويتواجد الأهلي في المركز السادس في جدول ترتيب دوري يلو، برصيد 16 نقطة من 9 مباريات، بفارق 8 نقاط عن الأخدود المتصدر، بـ24 نقطة من 12 مباراة.

وبدأت مباراة الأهلي والعين، التي أُقيمت على استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية في الباحة بشكل سريع، وسط سيطرة تامة للراقي، وأهدر لاعبيه أكثر من فرصة خطيرة.

وكاد عبدالله المقرن أن يهز الشباك، إلا أن تسديدته مرت أعلى المرمى، وانطلق هيثم عسيري وراوغ الدفاع، وأطلق تسديدة قوية لتخرج بعيدًا عند الدقيقة 44، لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات، وكاد طويل الهواري أن يهز الشباك برأسية قوية، إلا أن حارس مرمى النادي الأهلي، محمد الربيعي تصدى بشكل رائع عند الدقيقة 53.

وضغط العين، ولعب هشام بلقوري رأسية مميزة عند الدقيقة 54، ولكنها مرت أعلى العارضة، وأضاع فرصة أخرى عن طريق ياسين حمزة عند الدقيقة 77، وسط محاولات من الراقي لتسجيل هدف، دون جدوى، ليُخيم التعادل على المباراة.