مدرس مصري ينهي حياته في بث مباشر : انتهى كل شيء يا هبة

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في واقعة مُفجعة، وثق مدرس مصري لحظه انتحاره بتناول قرص مبيد حشري سام يستخدم في حفظ حبوب الغلال على الهواء في بث مباشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وحسب موقع “العربية”، بدأت الواقعة بتلقي الجهات الأمنية بمحافظة الفيوم شمال صعيد مصر، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الفيوم العام بوصول أحمد ر. ص مدرس، مقيم بنطاق ودائرة مركز شرطة الفيوم، مصابًا بحالة إعياء شديدة، وتم نقله لمعهد السموم، ولكنه توفي متأثرًا بإصابته التي تبين حدوثها جراء تناوله قرص مبيد حشري سام يُستخدم في حفظ حبوب الغلال خلال بث مباشر بمنزله.
وقبل انتحاره كشف مدرس التربية الفنية، عن وجود خلافات مع سيدة، مشيرًا إلى أنها السبب في تخلصه من حياته.
وحسب موقع “المصري اليوم”، استغاث عماد حسين “زميله” ــ الذي شاهد البث المباشر ــ عبر صفحته الخاصة، وصفحة رابطة معلمي الفيوم، مطالبًا بإنقاذ زميله، الذي يعلن انتحاره إلا أن الوقت لم يسعفه، كما لم يتمكن أقاربه وجيرانه من إنقاذه بعد تناوله الحبة السامة، التي تسببت في وفاته قبل وصوله لمعهد السموم.