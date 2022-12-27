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توقعات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي

مدفيديف: انتخاب ماسك رئيسًا لأمريكا في 2023

2022-12-27 الساعة 2:01
مدفيديف: انتخاب ماسك رئيسًا لأمريكا في 2023
المواطن - فريق التحرير

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أطلق دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، مجموعة من التوقعات لعام 2023، أوضح خلالها أن الغرب سيواجه فيها مشكلات كبيرة.

قائمة توقعات

وأشار مدفيديف إلى أن أبرز توقعاته انهيار الاتحاد الأوروبي، وحرب أهلية تشهدها الولايات المتحدة، وارتفاع سعر النفط والغاز، لكنه وضع أرقامًا كبيرة.

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ووضع مدفيديف عبر قناته على تليجرام، قائمة من 10 نقاط، قال فيها: إن الجميع يحبون تقديم توقعات قبل العام الجديد. وفرضيات مستقبلية، ويتنافسون في الاقتراحات غير المتوقعة إلى حد بعيد أو حتى السخيفة. فلنساهم أيضًا في هذا، بحسب وكالة تاس الروسية.

أسعار النفط

وضمت قائمة توقعات مدفيديف ارتفاع سعر برميل النفط إلى 150 دولارًا، ووصول سعر الألف متر مكعب من الغاز إلى 5000 دولار، وعودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وانهيار التكتل بعد ذلك.

كما ضمت التوقعات أيضًا حربًا أهلية في الولايات المتحدة، واستقلال كاليفورنيا وتكساس لتصبحان دولتين مستقلتين، وانتخاب إيلون ماسك رئيسًا للولايات المتحدة، بالإضافة إلى رفض التعامل باليورو والدولار كعملتين للاحتياطي العالمي.

تحذيرات روسية

وفي سياق متصل، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كييف، من عدم تنفيذ مقترحات موسكو بشأن نزع السلاح والقضاء على النزعة النازية، بحسب قوله.

وقال لافروف، في تصريحات صحفية، إن الأمر متروك للسلطات الأوكرانية للوفاء بها، وإلا فإن الجيش الروسي سيبت في هذه القضية.

وأضاف: الأمر بسيط، فلتنفذوه من أجل مصلحتكم، وإلا فإن الجيش الروسي هو من سيكون بيده حسم الأمر.

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