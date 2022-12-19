مدني الرياض يخمد حريقًا في مستودعين بحي المشاعل

باشر فريق الدفاع المدني بالرياض، اليوم الاثنين، إخماد حريق في مستودعين بحي المشاعل.

لا إصابات

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر”، “أخمد مدني الرياض حريقًا في مستودعين بحي المشاعل، ولا إصابات”.

ونشرت المديرية العامة عدة صور توثق جهود رجالها خلال إخماد الحريق.

إخماد حريق بمركبة

وكانت فرق الدفاع المدني بالرياض، باشرت اليوم الاثنين أيضًا، إخماد حريق في مركبة تفحمت بحي النهضة.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر” “أخمد مدني الرياض حريقًا في مركبة بحي النهضة، ولا إصابات”.