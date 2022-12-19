مدني الرياض يخمد حريقًا في مستودعين بحي المشاعل

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال
باشر فريق الدفاع المدني بالرياض، اليوم الاثنين، إخماد حريق في مستودعين بحي المشاعل.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر”، “أخمد مدني الرياض حريقًا في مستودعين بحي المشاعل، ولا إصابات”.
ونشرت المديرية العامة عدة صور توثق جهود رجالها خلال إخماد الحريق.
وكانت فرق الدفاع المدني بالرياض، باشرت اليوم الاثنين أيضًا، إخماد حريق في مركبة تفحمت بحي النهضة.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر” “أخمد مدني الرياض حريقًا في مركبة بحي النهضة، ولا إصابات”.