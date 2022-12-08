مدني الرياض ينتشل جثة طفلة غرقت في مجرى وادي حنيفة

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باشرت فرق الدفاع المدني، صباح اليوم الخميس، انتشال جثة طفلة غرقت في مجرى وادي حنيفة .
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”، أن مدني الرياض انتشل جثة طفلة غرقت في مجرى وادي حنيفة، تم إخراجها وهي في حالة وفاة.
وتؤكد المديرية العامة للدفاع المدني، أهمية أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار، وتجنب تجمعات المياه وبرك المياه خاصة بالنسبة للأطفال .