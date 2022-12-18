مدني الرياض ينقذ طفلًا سقط في خزان مياه

أنقذ رجال الدفاع المدني بالرياض طفلًا سقط في خزان مياه، حيث تم إخراجه ونقل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها بموقع “تويتر”، صورًا توثق جهود رجاله لإنقاذ الطفل.